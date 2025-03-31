9 медалей. Украинские гимнастки триумфально выступили на Гран-при в Тье

Шестнадцатилетняя Таисия Онофрийчук стала абсолютной чемпионкой личных соревнований, а всего команда Украины получила 9 наград на третьем этапе Гран-при по художественной гимнастике во французском Тье.
Главные тезисы
- Таисия Онофрийчук стала абсолютной чемпионкой личных соревнований на Гран-при в Тье, завоевав 4 золотые медали.
- Украинская команда гимнасток выиграла 9 медалей на третьем этапе Гран-при по художественной гимнастике, включая 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.
Гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала 4 золотые медали в Тье
Во французском Тье завершился третий этап Гран-при по художественной гимнастике сезона-2025. Команда Украины завоевала девять наград, а Таисия Онофрийчук стала абсолютной чемпионкой личных соревнований.
В первый день соревнований сборная Украины завоевала две награды: золото и бронзу. Чемпионкой по многоборью стала Таисия Онофрийчук, а бронзовую медаль в этой дисциплине добыла в борьбе Полина Карика. Четвертой стала Анастасия Икан. А сборная команда в групповых упражнениях заняла в многоборье четвертое место.
Во второй день Гран-при украинская команда получила семь наград: четыре золотых, две серебряные и бронзовую.
Все золотые медали в активе Таисии Онофрийчук. После успеха в многоборье она стала победительницей финалов с обручем, мячом, булавами и лентой.
Полина Карика стала серебряным призером соревнований по упражнениям с обручем и бронзовым — в финале с булавами.
А сборная команда Украины в групповых упражнениях завоевала серебро в финале с пятью фильмами.
Четвертый этап Гран-при по художественной гимнастике пройдет 4-6 апреля в болгарской Софии.
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