9 медалей. Украинские гимнастки триумфально выступили на Гран-при в Тье
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9 медалей. Украинские гимнастки триумфально выступили на Гран-при в Тье

Национальный олимпийский комитет Украины
сборная Украины
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Шестнадцатилетняя Таисия Онофрийчук стала абсолютной чемпионкой личных соревнований, а всего команда Украины получила 9 наград на третьем этапе Гран-при по художественной гимнастике во французском Тье.

Главные тезисы

  • Таисия Онофрийчук стала абсолютной чемпионкой личных соревнований на Гран-при в Тье, завоевав 4 золотые медали.
  • Украинская команда гимнасток выиграла 9 медалей на третьем этапе Гран-при по художественной гимнастике, включая 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

Гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала 4 золотые медали в Тье

Во французском Тье завершился третий этап Гран-при по художественной гимнастике сезона-2025. Команда Украины завоевала девять наград, а Таисия Онофрийчук стала абсолютной чемпионкой личных соревнований.

В первый день соревнований сборная Украины завоевала две награды: золото и бронзу. Чемпионкой по многоборью стала Таисия Онофрийчук, а бронзовую медаль в этой дисциплине добыла в борьбе Полина Карика. Четвертой стала Анастасия Икан. А сборная команда в групповых упражнениях заняла в многоборье четвертое место.

Во второй день Гран-при украинская команда получила семь наград: четыре золотых, две серебряные и бронзовую.

Таисия Онофрийчук

Все золотые медали в активе Таисии Онофрийчук. После успеха в многоборье она стала победительницей финалов с обручем, мячом, булавами и лентой.

Полина Карика стала серебряным призером соревнований по упражнениям с обручем и бронзовым — в финале с булавами.

А сборная команда Украины в групповых упражнениях завоевала серебро в финале с пятью фильмами.

В заявку Украины на Гран-при во Франции в индивидуальных упражнениях вошли три спортсменки: Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Анастасия Икан. В команде Украины представили Полина Городнича, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина, Александра Ющак, Лейла Юсифзад.

Четвертый этап Гран-при по художественной гимнастике пройдет 4-6 апреля в болгарской Софии.

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