Украина сыграет с командой Швеции в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины узнала соперников в плей-офф Чемпионата мира-2026 во время жеребьевки, состоявшейся 20 ноября в Цюрихе. Подопечным Сергея Реброва придется пройти непростой путь, чтобы совершить заветную путевку на Мундиаль.
Главные тезисы
- Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 встретится со сборной Швеции.
- В случае прохода в финал, Украина сыграет против победителя пары Польша - Албания.
- Украина вышла в полуфинал благодаря высокому рейтингу ФИФА и попала в первую сеяную корзину.
Отбор на ЧМ-2026. Украинская команда сыграет против Швеции
В полуфинале плей-офф Украины сыграет со сборной Швеции.
Если Украина выиграет полуфинал, то в финале отборочного турнира (31 марта 2026) сыграет против победителя пары Польша — Албания.
Финальный поединок для нашей сборной тоже может быть "домашним".
Все полуфинальные пары плей-офф:
Италия — Северная Ирландия
Уэльс — Босния и Герцеговина.
Украина — Швеция
Польша — Албания.
Турция — Румыния
Словакия — Косово
Дания — Северная Македония
Чехия — Ирландия.
В борьбе за последние четыре путевки из зоны УЕФА на Чемпионат мира-2026 сойдутся 16 команд. Это количество включает 12 сборных, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также четыре лучшие команды — победители групп Лиги наций-2024/25, которые не смогли финишировать в первой или второй двойке своей квалификационной группы.
Сборная Украины попала в первую сеяную корзину вместе с Италией, Данией и Турцией благодаря высокому рейтингу ФИФА. Поэтому желто-синие получили привилегию играть против команд из четвертой корзины, в которую входили Румыния, Северная Македония, Швеция и Северная Ирландия.
Чемпионат мира по футболу 2026 впервые состоится по новому, расширенному формату и охватит сразу три страны — США, Канада и Мексика.
В финальной части Мундиаля сыграют 48 национальных сборных. Это рекордное количество участников кардинально изменило формат соревнований.
Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 состоится 5 декабря.
