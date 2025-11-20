Украина сыграет с командой Швеции в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 по футболу
Украина сыграет с командой Швеции в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 по футболу

Украина
Читати українською
Источник:  УАФ

Сборная Украины узнала соперников в плей-офф Чемпионата мира-2026 во время жеребьевки, состоявшейся 20 ноября в Цюрихе. Подопечным Сергея Реброва придется пройти непростой путь, чтобы совершить заветную путевку на Мундиаль.

Главные тезисы

  • Сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026 встретится со сборной Швеции.
  • В случае прохода в финал, Украина сыграет против победителя пары Польша - Албания.
  • Украина вышла в полуфинал благодаря высокому рейтингу ФИФА и попала в первую сеяную корзину.

Отбор на ЧМ-2026. Украинская команда сыграет против Швеции

В полуфинале плей-офф Украины сыграет со сборной Швеции.

Первый матч, который состоится 26 марта 2026, наши футболисты проведут на номинально "домашнем" стадионе (через высший рейтинг ФИФА). По всей вероятности, этот поединок состоится в Польше.

Если Украина выиграет полуфинал, то в финале отборочного турнира (31 марта 2026) сыграет против победителя пары Польша — Албания.

Финальный поединок для нашей сборной тоже может быть "домашним".

Все полуфинальные пары плей-офф:

  • Италия — Северная Ирландия

  • Уэльс — Босния и Герцеговина.

  • Украина — Швеция

  • Польша — Албания.

  • Турция — Румыния

  • Словакия — Косово

  • Дания — Северная Македония

  • Чехия — Ирландия.

В борьбе за последние четыре путевки из зоны УЕФА на Чемпионат мира-2026 сойдутся 16 команд. Это количество включает 12 сборных, занявших вторые места в своих отборочных группах, а также четыре лучшие команды — победители групп Лиги наций-2024/25, которые не смогли финишировать в первой или второй двойке своей квалификационной группы.

Сборная Украины попала в первую сеяную корзину вместе с Италией, Данией и Турцией благодаря высокому рейтингу ФИФА. Поэтому желто-синие получили привилегию играть против команд из четвертой корзины, в которую входили Румыния, Северная Македония, Швеция и Северная Ирландия.

Чемпионат мира по футболу 2026 впервые состоится по новому, расширенному формату и охватит сразу три страны — США, Канада и Мексика.

В финальной части Мундиаля сыграют 48 национальных сборных. Это рекордное количество участников кардинально изменило формат соревнований.

Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 состоится 5 декабря.

