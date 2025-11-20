Україна зіграє з командою Швеції у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2026 з футболу

Збірна України дізналася суперників у плей-офф Чемпіонату світу-2026 під час жеребкування, що відбулося 20 листопада в Цюриху. Підопічним Сергія Реброва доведеться пройти непростий шлях, щоб здобути заповітну путівку на Мундіаль.
Головні тези:
- У плей-офф ЧС-2026 Україна зустрінеться зі збірною Швеції, з перший матч відбудеться 26 березня 2026 року.
- Якщо українська команда пройде у півфіналі, то зіграє у фіналі проти переможця пари Польща — Албанія.
- Збірна України потрапила до першого сіяного кошика під час жеребкування групового етапу завдяки високому рейтингу ФІФА.
Відбір на ЧС-2026. Українська команда зіграє проти Швеції
У півфіналі плей-офф Україна зіграє зі збірною Швеції.
Якщо Україна виграє півфінал, то у фіналі відбіркового турніру (31 березня 2026-го) зіграє проти переможця пари Польща — Албанія.
Фінальний поєдинок для нашої збірної теж може бути "домашнім".
Усі півфінальні пари плей-офф:
Італія — Північна Ірландія
Уельс — Боснія і Герцеговина
Україна — Швеція
Польща — Албанія
Туреччина — Румунія
Словаччина — Косово
Данія — Північна Македонія
Чехія — Ірландія.
У боротьбі за останні чотири путівки із зони УЄФА на Чемпіонат світу-2026 зійдуться 16 команд. Ця кількість включає 12 збірних, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах, а також чотири найкращі команди — переможці груп Ліги націй-2024/25, які не змогли фінішувати у першій чи другій двійці своєї кваліфікаційної групи.
Збірна України потрапила до першого сіяного кошика разом з Італією, Данією та Туреччиною завдяки високому рейтингу ФІФА. Тому жовто-сині отримали привілей грати проти команд із четвертого кошика, до якого входили Румунія, Північна Македонія, Швеція та Північна Ірландія.
Чемпіонат світу з футболу 2026 року уперше відбудеться за новим, розширеним форматом та охопить одразу три країни — США, Канада та Мексика.
У фінальній частині Мундіалю зіграють 48 національних збірних. Ця рекордна кількість учасників кардинально змінила формат змагань.
Жеребкування групового етапу ЧС-2026 відбудеться 5 грудня.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-