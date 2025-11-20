Україна зіграє з командою Швеції у півфіналі плей-офф відбору ЧС-2026 з футболу

Збірна України дізналася суперників у плей-офф Чемпіонату світу-2026 під час жеребкування, що відбулося 20 листопада в Цюриху. Підопічним Сергія Реброва доведеться пройти непростий шлях, щоб здобути заповітну путівку на Мундіаль.

Відбір на ЧС-2026. Українська команда зіграє проти Швеції

У півфіналі плей-офф Україна зіграє зі збірною Швеції.

Перший матч, який відбудеться 26 березня 2026 року, наші футболісти проведуть на номінально "домашньому" стадіоні (через вищий рейтинг ФІФА). Ймовірно, цей поєдинок відбудеться у Польщі. Поширити

Якщо Україна виграє півфінал, то у фіналі відбіркового турніру (31 березня 2026-го) зіграє проти переможця пари Польща — Албанія.

Фінальний поєдинок для нашої збірної теж може бути "домашнім".

Усі півфінальні пари плей-офф:

Італія — Північна Ірландія

Уельс — Боснія і Герцеговина

Україна — Швеція

Польща — Албанія

Туреччина — Румунія

Словаччина — Косово

Данія — Північна Македонія

Чехія — Ірландія.

У боротьбі за останні чотири путівки із зони УЄФА на Чемпіонат світу-2026 зійдуться 16 команд. Ця кількість включає 12 збірних, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах, а також чотири найкращі команди — переможці груп Ліги націй-2024/25, які не змогли фінішувати у першій чи другій двійці своєї кваліфікаційної групи.

Збірна України потрапила до першого сіяного кошика разом з Італією, Данією та Туреччиною завдяки високому рейтингу ФІФА. Тому жовто-сині отримали привілей грати проти команд із четвертого кошика, до якого входили Румунія, Північна Македонія, Швеція та Північна Ірландія.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року уперше відбудеться за новим, розширеним форматом та охопить одразу три країни — США, Канада та Мексика.

У фінальній частині Мундіалю зіграють 48 національних збірних. Ця рекордна кількість учасників кардинально змінила формат змагань.

Жеребкування групового етапу ЧС-2026 відбудеться 5 грудня.