Відбір на ЧС-2026 з футболу. Україна гратиме проти Франції — коли та де дивитись

Збірна України з футболу завершує груповий раунд відбору на чемпіонат світу-2026. 13 листопада "синьо-жовті" проведуть один із найстатусніших матчів: футбол Франція — Україна (початок о 21:45 за київським часом).
Головні тези:
- Збірна України з футболу готується до матчу відбору на ЧС-2026 проти Франції.
- Україна під керівництвом Сергія Реброва має всі шанси пройти до чемпіонату світу з футболу.
Коли та де дивитись матч Франція — Україна
Україна — Франція: команда Сергія Реброва підходитиме до гри відбору на чемпіонат світу з футболу на другому місці в групі, маючи 7 очок.
"Синьо-жовті" продовжують боротьбу як за перше місце, так і за друге, маючи 3 очки переваги над найближчим переслідувачем Ісландією.
Команди вчетверте зустрінуться між собою впродовж двох відбіркових циклів на мундіаль.
Тренерський штаб на чолі з Сергієм Ребровим обрав 23 гравців до заявки на матч відбору до чемпіонату світу-2026. До нього не увійшли захисник Микола Матвієнко та півзахисник Руслан Маліновський, які перебували під ризиком дискваліфікації на гру з Ісландією.
Вісім футболістів збірної України перебувають під ризиком дискваліфікації на матч проти Ісландії
Дивитись футбол Франція — Україна, а також інші матчі збірної України з футболу можна на стримінговій платформі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, що веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.
Стежити за подіями матчу Франція — Україна ви також зможете у текстовій онлайн трансляції, яка з'явиться ближче до початку гри.
Початок футболу Франція — Україна о 21:45 за київським часом.
