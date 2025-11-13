Відбір на ЧС-2026 з футболу. Україна гратиме проти Франції — коли та де дивитись

Збірна України з футболу завершує груповий раунд відбору на чемпіонат світу-2026. 13 листопада "синьо-жовті" проведуть один із найстатусніших матчів: футбол Франція — Україна (початок о 21:45 за київським часом).

Коли та де дивитись матч Франція — Україна

Україна — Франція: команда Сергія Реброва підходитиме до гри відбору на чемпіонат світу з футболу на другому місці в групі, маючи 7 очок.

"Синьо-жовті" продовжують боротьбу як за перше місце, так і за друге, маючи 3 очки переваги над найближчим переслідувачем Ісландією.

Команди вчетверте зустрінуться між собою впродовж двох відбіркових циклів на мундіаль.

Якщо у відборі на чемпіонат світу-2022 Україна — Франція закінчувалася нічийними результатами, то у стартовій грі кваліфікації ЧС-2026 французи здолали українців з рахунком 2:0. Поширити

Тренерський штаб на чолі з Сергієм Ребровим обрав 23 гравців до заявки на матч відбору до чемпіонату світу-2026. До нього не увійшли захисник Микола Матвієнко та півзахисник Руслан Маліновський, які перебували під ризиком дискваліфікації на гру з Ісландією.

Вісім футболістів збірної України перебувають під ризиком дискваліфікації на матч проти Ісландії

Дивитись футбол Франція — Україна, а також інші матчі збірної України з футболу можна на стримінговій платформі MEGOGO та безкоштовному телеканалі MEGOGO Спорт, що веде мовлення в ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Стежити за подіями матчу Франція — Україна ви також зможете у текстовій онлайн трансляції, яка з'явиться ближче до початку гри.

Початок футболу Франція — Україна о 21:45 за київським часом.