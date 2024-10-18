Украина вернула 501 павшего защитника

По результатам репатриационных мероприятий 18 октября в Украину вернули 501 погибшего на войне защитника.

Более 500 павших защитников Украины вернулись домой

В частности, удалось вернуть 382 тела погибших защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов из Бахмутского направления, 45 тел защитников из Марьинского направления, шесть тел павших защитников на Угледарском направлении.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Также домой вернули четырех павших воинов на Запорожском направлении, семь погибших защитников, воевавших на Луганском направлении, а также удалось вернуть одного павшего военного из морга на территории РФ. Поделиться

Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела в определенные государственные учреждения. Правоохранители и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После этого погибших защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Защитников удалось вернуть благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом уполномоченного ВР по правам человека, секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ЦУ ЦВД, ГУ ГСЧС и другими Сектор безопасности и обороны Украины, а также при содействии Международного комитета Красного Креста.

Что известно об операции по возвращению тел 250 погибших военных ВСУ

Отмечается, что 2 августа тела погибших украинских военных были возвращены из оккупированных Россией районов в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области, а также из моргов на территории России.

Процесс возвращения тел осуществлялся при содействии Координационного штаба по обращению с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести, Объединенного центра при СБУ, ЦВД ВСУ, других силовых структур, ведомств и международных организаций.

Подчеркивается, что передача тел погибших военных проходила в соответствии с нормами Женевских конвенций.