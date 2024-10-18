Украина вернула 501 павшего защитника

По результатам репатриационных мероприятий 18 октября в Украину вернули 501 погибшего на войне защитника.
Главные тезисы
- Результатом успешной операции репатриации стало возвращение 501 погибшего защитника в Украину.
- Взаимодействие различных структурных подразделений и международных организаций сыграло ключевую роль в возвращении тел погибших защитников.
- Благодаря усилиям Координационного штаба, МВД, СБУ и других организаций удалось вернуть идентифицированные тела защитников к родным для достойного захоронения в соответствии с международными конвенциями.
- Операция также включала возвращение погибших защитников, воевавших на различных направлениях, среди которых Авдеевское, Бахмутское, Марьинское, Угледарское, Запорожское и Луганское.
- Для определения личностей погибших и передачи их семьям на достойное захоронение задействованы правоохранители, судебно-медицинские эксперты и различные учреждения вооруженных сил Украины.
Более 500 павших защитников Украины вернулись домой
В частности, удалось вернуть 382 тела погибших защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов из Бахмутского направления, 45 тел защитников из Марьинского направления, шесть тел павших защитников на Угледарском направлении.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Вооруженные силы Украины перевезут репатриированные тела в определенные государственные учреждения. Правоохранители и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После этого погибших защитников передадут семьям для достойного захоронения.
Защитников удалось вернуть благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом уполномоченного ВР по правам человека, секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ЦУ ЦВД, ГУ ГСЧС и другими Сектор безопасности и обороны Украины, а также при содействии Международного комитета Красного Креста.
Что известно об операции по возвращению тел 250 погибших военных ВСУ
Отмечается, что 2 августа тела погибших украинских военных были возвращены из оккупированных Россией районов в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области, а также из моргов на территории России.
Процесс возвращения тел осуществлялся при содействии Координационного штаба по обращению с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести, Объединенного центра при СБУ, ЦВД ВСУ, других силовых структур, ведомств и международных организаций.
Подчеркивается, что передача тел погибших военных проходила в соответствии с нормами Женевских конвенций.
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