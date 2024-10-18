Україна повернула 501 полеглого захисника

За результатами репатріаційних заходів 18 жовтня в Україну повернули 501 загиблого на війні захисника.
Головні тези:
- У результаті репатріаційних заходів 18 жовтня в Україну повернули 501 загиблого на війні захисника.
- Операція з повернення тіл військових була успішною завдяки взаємодії різних структурних підрозділів та міжнародних організацій.
- Співробітники Координаційного штабу, МВС, СБУ, Офісу уповноваженого ВР з прав людини допомогли у поверненні тіл загиблих захисників.
- Захисників вдалося повернути до рідних для гідного поховання з додержанням міжнародних конвенцій.
Понад 500 полеглих оборонців України повернулися додому
Зокрема вдалося повернути 382 тіла загиблих захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, шість тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла до визначених державних установ. Правоохоронців та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після цього загиблих захисників передадуть родинам для гідного поховання.
Захисників вдалось повернути завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з об'єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом уповноваженого ВР з прав людини, секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЦУ ЦВС, ГУ ДСНС та іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України, а також за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Що відомо про операцію з повернення тіл 250 загиблих військових ЗСУ
Зазначається, що 2 серпня тіла загиблих українських військових були повернуті з окупованих Росією районів на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та у Запорізькій області, а також з моргів на території Росії.
Процес повернення тіл здійснювався за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти, Об’єднаного центру при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств та міжнародних організацій.
Підкреслюється, що передача тіл загиблих військових відбувалась відповідно до норм Женевських конвенцій.
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