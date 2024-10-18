Україна повернула 501 полеглого захисника
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула 501 полеглого захисника

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
тіла

За результатами репатріаційних заходів 18 жовтня в Україну повернули 501 загиблого на війні захисника.

Головні тези:

  • У результаті репатріаційних заходів 18 жовтня в Україну повернули 501 загиблого на війні захисника.
  • Операція з повернення тіл військових була успішною завдяки взаємодії різних структурних підрозділів та міжнародних організацій.
  • Співробітники Координаційного штабу, МВС, СБУ, Офісу уповноваженого ВР з прав людини допомогли у поверненні тіл загиблих захисників.
  • Захисників вдалося повернути до рідних для гідного поховання з додержанням міжнародних конвенцій.

Понад 500 полеглих оборонців України повернулися додому

Зокрема вдалося повернути 382 тіла загиблих захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, шість тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Також додому повернули чотирьох полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, сім загиблих захисників, що воювали на Луганському напрямку, а також вдалося повернути одного полеглого військового з моргу на території РФ.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла до визначених державних установ. Правоохоронців та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після цього загиблих захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Захисників вдалось повернути завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з об'єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом уповноваженого ВР з прав людини, секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЦУ ЦВС, ГУ ДСНС та іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України, а також за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Що відомо про операцію з повернення тіл 250 загиблих військових ЗСУ

Зазначається, що 2 серпня тіла загиблих українських військових були повернуті з окупованих Росією районів на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та у Запорізькій області, а також з моргів на території Росії.

Процес повернення тіл здійснювався за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти, Об’єднаного центру при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств та міжнародних організацій.

Підкреслюється, що передача тіл загиблих військових відбувалась відповідно до норм Женевських конвенцій.

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Повернення тіл загиблих українських військових

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