За інформацією представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до України вдалось повернути тіла 250 загиблих українських військових.

Що відомо про операцію з повернення тіл 250 загиблих українських військових

Зазначається, що тіла загиблих українських військових були повернуті з окупованих Росією районів на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та у Запорізькій області, а також з моргів на території Росії.

Процес повернення тіл здійснювався за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти, Об’єднаного центру при СБУ, ЦВС ЗСУ, інших силових структур, відомств та міжнародних організацій.

Підкреслюється, що передача тіл загиблих військових відбувалась відповідно до норм Женевських конвенцій.

Коли родичі загиблих зможуть отримати їхні тіла для гідного поховання

Тепер повернуті тіла загиблих українських захисників будуть перевезені до відповідних державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять їхні особи.

Після ідентифікації, тіла загиблих оборонців будуть передані рідним для гідного поховання.