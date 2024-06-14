Україна повернула тіла 254 полеглих захисників
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула тіла 254 полеглих захисників

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Повернення тіл бійців

14 червня до України привезено тіла 254 військовослужбовців ЗСУ, які віддали своє життя за незалежність нашої країни у війні проти Росії. 

Головні тези:

  • Україна повернула тіла 254 загиблих військових, які воювали на Донецькому, Запорізькому та Луганському напрямках фронту.
  • Репатріація тіл відбулася завдяки спільним зусиллям різних українських військових та правоохоронних структур, а також міжнародних організацій.
  • Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ для подальшої ідентифікації загиблих осіб.
  • Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти здійснять ідентифікацію загиблих воїнів, що дозволить повернути тіла сім'ям для поховання.
  • Репатріація тіл захисників є важливим кроком у вшануванні пам'яті загиблих та підтримки їхніх родин у цей важкий час.

На щиті: Україна повернула тіла 254 захисників

14 червня відбулася чергова передача тіл українських військових.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих Оборонців.

Зокрема, вдалося репатріювати:

  • тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку;

  • 25 воїнів, які віддали життя на Запорізькому напрямку;

  • 4 полеглих оборонця з Луганського напрямку;

  • 4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

В Україну повернули тіла 212 захисників

Тіла загиблих воїнів повернули на підконтрольну Україні територію 31 травня.

На рідну землю вдалося повернути тіла 212 загиблих Захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ). 

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. 

А наприкінці квітня Україна повернула тіла ще 140 військовослужбовців, які загинули на війні. Більшість із загиблих героїв воювали на Донецькому напрямку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула тіла 99 загиблих військових
КШППВ
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула тіла 140 полеглих військових
КШППВ
тіла
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула тіла 212 полеглих захисників
КШППВ
зсу

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?