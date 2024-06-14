Україна повернула тіла 254 полеглих захисників

14 червня до України привезено тіла 254 військовослужбовців ЗСУ, які віддали своє життя за незалежність нашої країни у війні проти Росії.

На щиті: Україна повернула тіла 254 захисників

14 червня відбулася чергова передача тіл українських військових.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 254 полеглих Оборонців. Поширити

Зокрема, вдалося репатріювати:

тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку;

25 воїнів, які віддали життя на Запорізькому напрямку;

4 полеглих оборонця з Луганського напрямку;

4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

В Україну повернули тіла 212 захисників

Тіла загиблих воїнів повернули на підконтрольну Україні територію 31 травня.

На рідну землю вдалося повернути тіла 212 загиблих Захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Поширити

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.