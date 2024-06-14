Україна повернула тіла 254 полеглих захисників

14 червня до України привезено тіла 254 військовослужбовців ЗСУ, які віддали своє життя за незалежність нашої країни у війні проти Росії.
Головні тези:
- Україна повернула тіла 254 загиблих військових, які воювали на Донецькому, Запорізькому та Луганському напрямках фронту.
- Репатріація тіл відбулася завдяки спільним зусиллям різних українських військових та правоохоронних структур, а також міжнародних організацій.
- Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ для подальшої ідентифікації загиблих осіб.
- Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти здійснять ідентифікацію загиблих воїнів, що дозволить повернути тіла сім'ям для поховання.
- Репатріація тіл захисників є важливим кроком у вшануванні пам'яті загиблих та підтримки їхніх родин у цей важкий час.
На щиті: Україна повернула тіла 254 захисників
14 червня відбулася чергова передача тіл українських військових.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зокрема, вдалося репатріювати:
тіла 221 захисника, що воювали на Донецькому напрямку;
25 воїнів, які віддали життя на Запорізькому напрямку;
4 полеглих оборонця з Луганського напрямку;
4 загиблих воїна, тіла яких передані з моргів на території РФ.
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.
В Україну повернули тіла 212 захисників
Тіла загиблих воїнів повернули на підконтрольну Україні територію 31 травня.
Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
А наприкінці квітня Україна повернула тіла ще 140 військовослужбовців, які загинули на війні. Більшість із загиблих героїв воювали на Донецькому напрямку.
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