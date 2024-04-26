Україна повернула тіла 140 полеглих військових
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула тіла 140 полеглих військових

КШППВ
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Україна повернула тіла ще 140 військовослужбовців, які загинули на війні. Більшість з полеглих героїв воювали на Донецькому напрямку.

В Україну повернули тіла захисників

Тіла загиблих воїнів повернули на підконтрольну Україні територію. Вдалося повернути:

  • 112 тіл захисників, які воювали на Донецькому напрямку

  • 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку

  • 5 — з Сумського напрямку

  • 2 — із Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку.

Зазначається, що тіла полеглих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для встановлення осіб загиблих.

Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, ДСНС та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Що відомо про повернення тіл загиблих військових

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами. Під час останнього репатріаційного заходу.

Так, 12 квітня до України за результатами репатріаційних заходів повернули ще 99 тіл полеглих оборонців.

Як розповідав в серпні 2023 року керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, Росія передає Україні тіла бійців, яких офіційно визнавали полоненими. Хоча жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров'я чи тяжкий стан не було. Це ставить під сумнів якість роботи чи наявність у ворога медичної комісії.

Нагадаємо, що станом на 1 березня, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл та фрагментів тіл загиблих українських військовослужбовців.

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Категорія
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КШППВ
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