Україна повернула тіла ще 100 загиблих захисників

В Україну повернули тіла 100 загиблих захисників. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

В Україну повернули тіла захисників

Збройні Сили України забезпечують перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ.

Їх передадуть представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані родинам для гідного поховання. Поширити

У Штабі зазначили, що полеглих захисників повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Окрему вдячність за сприяння висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, що станом на 1 березня, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл та фрагментів тіл загиблих українських військовослужбовців.

16 лютого на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла 58 загиблих оборонців.