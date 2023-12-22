Україна повернула тіла 66 загиблих захисників

До України 22 грудня вдалося повернути тіла загиблих захисників. Мова йде про 66 військовослужбовців.
Україна повернула тіла ще 66 загиблих військових
Україна здійснила низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося повернути тіла (останки) 66 загиблого військового.
У поверненні тіл загиблих брали участь представники СБУ, МВС, ДСНС, ЗСУ, Координаційного штабу, ДПСУ тощо.
Повернення тіл загиблих захисників
Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Востаннє такий обмін пройшов 22 листопада, коли Україна повернула тіла 94 загиблих бійців.
При цьому нещодавно керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк розповів, що РФ передає Україні тіла військових, які офіційно були визнані полоненими. При цьому жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров’я чи тяжкий стан не було. Це ставлять під сумнів якість роботи чи наявність у Росії медичної комісії.
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