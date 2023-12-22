Україна повернула тіла 66 загиблих захисників
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула тіла 66 загиблих захисників

КШППВ
Тіла
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До України 22 грудня вдалося повернути тіла загиблих захисників. Мова йде про 66 військовослужбовців.

Україна повернула тіла ще 66 загиблих військових

Україна здійснила низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося повернути тіла (останки) 66 загиблого військового.

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих, — йдеться у повідомленні.

У поверненні тіл загиблих брали участь представники СБУ, МВС, ДСНС, ЗСУ, Координаційного штабу, ДПСУ тощо.

Дякуємо за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста та особисто очільнику делегації МКЧХ Юргу Егліну, — йдеться у повідомленні.

Повернення тіл загиблих захисників

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами військових. Востаннє такий обмін пройшов 22 листопада, коли Україна повернула тіла 94 загиблих бійців.

При цьому нещодавно керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк розповів, що РФ передає Україні тіла військових, які офіційно були визнані полоненими. При цьому жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров’я чи тяжкий стан не було. Це ставлять під сумнів якість роботи чи наявність у Росії медичної комісії.

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КШППВ
Тіла

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