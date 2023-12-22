Украина вернула тела 66 погибших защитников

В Украину 22 декабря удалось вернуть тела погибших защитников. Речь идет о 66 военнослужащих.
Украина вернула тела еще 66 погибших военных
Украина предприняла ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось вернуть тела (останки) 66 погибшего военного.
В возвращении тел погибших участвовали представители СБУ, МВД, ГСЧС, ВСУ, Координационного штаба, ГНСУ и т.д.
Возвращение тел погибших защитников
Россия и Украина регулярно производят обмен телами военных. Последний раз такой обмен прошел 22 ноября, когда Украина вернула тела 94 погибших бойцов.
При этом недавно руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк рассказал, что РФ передает Украине тела военных, которые официально были признаны пленными. При этом никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это подвергает сомнению качество работы или наличие в России медицинской комиссии.
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