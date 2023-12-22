Украина вернула тела 66 погибших защитников

Украина вернула тела еще 66 погибших военных

Украина предприняла ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось вернуть тела (останки) 66 погибшего военного.

ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших, — говорится в сообщении. Поделиться

В возвращении тел погибших участвовали представители СБУ, МВД, ГСЧС, ВСУ, Координационного штаба, ГНСУ и т.д.

Спасибо за содействие Международному комитету Красного Креста и лично главе делегации МККК Юргу Эглину, — говорится в сообщении. Поделиться

Возвращение тел погибших защитников

Россия и Украина регулярно производят обмен телами военных. Последний раз такой обмен прошел 22 ноября, когда Украина вернула тела 94 погибших бойцов.

При этом недавно руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк рассказал, что РФ передает Украине тела военных, которые официально были признаны пленными. При этом никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это подвергает сомнению качество работы или наличие в России медицинской комиссии.