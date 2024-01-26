Україна повернула тіла 77 загиблих військових — Координаційний штаб
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула тіла 77 загиблих військових — Координаційний штаб

Військовий ЗСУ
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Джерело:  online.ua

За інформацією представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до України вдалось повернути тіла ще 77 загиблих українських військовослужбовців. 

Що відомо про повернення до Україні тіл загиблих військовослужбовців

Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України, - зазначили представники Координаційного штабу.

Що відомо про подальшу роботу із встановлення осіб загиблих

У відомстві також висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні цієї операцїі.

ЗС України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих, - підкреслюється у дописі представників Коордштабу.

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