Україна повернула тіла 77 загиблих військових — Координаційний штаб

За інформацією представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до України вдалось повернути тіла ще 77 загиблих українських військовослужбовців.
Що відомо про повернення до Україні тіл загиблих військовослужбовців
Що відомо про подальшу роботу із встановлення осіб загиблих
У відомстві також висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні цієї операцїі.
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