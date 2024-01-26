Україна повернула тіла 77 загиблих військових — Координаційний штаб

Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час. Полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України, - зазначили представники Координаційного штабу.