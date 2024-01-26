Украина вернула тела 77 погибших военных — Координационный штаб
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула тела 77 погибших военных — Координационный штаб

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

По информации представителей Координационного штаба по обращению с военнопленными, в Украину удалось вернуть тела еще 77 погибших украинских военнослужащих.

Что известно о возвращении в Украину тел погибших военнослужащих

Работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время. Павших Защитников Украины были возвращены благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГНС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины, отметили представители Координационного штаба.

Что известно о дальнейшей работе по установлению лиц погибших

В ведомстве также выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие в проведении этой операции.

ВС Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших, - подчеркивается в сообщении представителей Коордштаба.

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