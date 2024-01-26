Украина вернула тела 77 погибших военных — Координационный штаб

Работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время. Павших Защитников Украины были возвращены благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГНС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины, отметили представители Координационного штаба.