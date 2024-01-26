Украина вернула тела 77 погибших военных — Координационный штаб

По информации представителей Координационного штаба по обращению с военнопленными, в Украину удалось вернуть тела еще 77 погибших украинских военнослужащих.
Что известно о возвращении в Украину тел погибших военнослужащих
Что известно о дальнейшей работе по установлению лиц погибших
В ведомстве также выразили благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие в проведении этой операции.
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