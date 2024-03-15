Украина вернула тела еще 100 погибших защитников

В Украину вернули тела 100 погибших защитников. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ).
В Украину вернули тела защитников
Вооруженные Силы Украины обеспечивают перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные учреждения.
Они будут переданы представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.
В Штабе отметили, что павших защитники возвращены благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВС), ГУ ГВС Украины, другими представителями структур сектора безопасности и обороны Украины.
Отдельную благодарность за содействие выразили Международному комитету Красного Креста.
Напомним, что на 1 марта, по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в Украине удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагментов тел погибших украинских военнослужащих.
16 февраля на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела 58 погибших защитников.
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