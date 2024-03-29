Україна повернула тіла 121 полеглого бійця ЗСУ

29 березня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими офіційно повідомив, що в результаті репатріаційних заходів в Україну повернули 121 загиблого захисника.
Ще 121 тіло полеглих оборонців повернули в Україну
Згідно з останніми даними, вдалося репатріювати 12 тіл українських воїнів, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох бійців із Запорізького напрямку.
Окрім того, наголошується, що після ідентифікації тіла українських воїнів передадуть родинам для гідного поховання.
Що важливо розуміти, загиблих бійців ЗСУ змогли повернути завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.
Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими висловив подяку за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.
Що відомо про втрати армії РФ станом на 29 березня 2024 року:
особового складу — близько 440 790 (+820) осіб,
танків — 6922 (+8) од,
бойових броньованих машин — 13264 (+27) од,
артилерійських систем — 10991 (+28) од,
РСЗВ — 1023 (+2) од,
засобів ППО — 735 (+6) од,
літаків — 347 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8656 (+56),
крилатих ракет — 2022 (+5),
кораблів/катерів — 26 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 14645 (+50) од,
спеціальної техніки — 1807 (+7).
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