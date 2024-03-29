Україна повернула тіла 121 полеглого бійця ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повернула тіла 121 полеглого бійця ЗСУ

КШППВ
повернення тіл загиблих воїнів ЗСУ

29 березня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими офіційно повідомив, що в результаті репатріаційних заходів в Україну повернули 121 загиблого захисника.

Ще 121 тіло полеглих оборонців повернули в Україну

Згідно з останніми даними, вдалося репатріювати 12 тіл українських воїнів, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох бійців із Запорізького напрямку.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих., — йдеться в заяві Штабу.

Окрім того, наголошується, що після ідентифікації тіла українських воїнів передадуть родинам для гідного поховання.

Що важливо розуміти, загиблих бійців ЗСУ змогли повернути завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими висловив подяку за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Що відомо про втрати армії РФ станом на 29 березня 2024 року:

  • особового складу — близько 440 790 (+820) осіб,

  • танків — 6922 (+8) од,

  • бойових броньованих машин — 13264 (+27) од,

  • артилерійських систем — 10991 (+28) од,

  • РСЗВ — 1023 (+2) од,

  • засобів ППО — 735 (+6) од,

  • літаків — 347 (+0) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8656 (+56),

  • крилатих ракет — 2022 (+5),

  • кораблів/катерів — 26 (+0) од,

  • підводних човнів — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14645 (+50) од,

  • спеціальної техніки — 1807 (+7).

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