Украина вернула тело 121 погибшего бойца ВСУ

29 марта Координационный штаб по обращению с военнопленными официально сообщил, что в результате репатриационных мероприятий в Украину вернули 121 погибшего защитника.

Еще 121 тело павшего защитника вернули в Украину

Согласно последним данным, удалось репатриировать 12 тел украинских воинов, воевавших на Луганском направлении, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух бойцов из Запорожского направления.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших, — сказано в заявлении Штаба. Поделиться

Кроме того, сообщается, что после идентификации тела украинских воинов передадут семьям для похорон.

Что важно понимать, погибших бойцов ВСУ смогли вернуть благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины

Также Координационный штаб по обращению с военнопленными выразил благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.

Что известно о потерях армии РФ по состоянию на 29 марта 2024 года: