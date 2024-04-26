Украина вернула тела 140 павших военных

Украина вернула тела еще 140 военнослужащих, погибших на войне. Большинство павших героев воевали на Донецком направлении.

В Украину вернули тела защитников

Тела погибших воинов вернули на подконтрольную Украине территорию. Удалось вернуть:

112 тел защитников, воевавших на Донецком направлении

20 павших воинов на Луганском направлении

5 — из Сумского направления

2 — из Запорожского и одного из Херсонского направления.

Отмечается, что тела павших воинов сначала передадут правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам. Это необходимо для установления лиц погибших.

Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по обращению с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, ГСЧС и представители Международного комитета Красного Креста.

Что известно о возвращении тел погибших военных

Россия и Украина регулярно производят обмен телами. Во время последнего репатриационного мероприятия.

Так, 12 апреля в Украину по результатам репатриационных мер вернули еще 99 тел павших защитников.

Как рассказывал в августе 2023 года руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк, Россия передает Украине тела бойцов, которых официально признавали пленными. Хотя никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это подвергает сомнению качество работы или наличие у врага медицинской комиссии.

Напомним, что на 1 марта, по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в Украине удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагментов тел погибших украинских военнослужащих.