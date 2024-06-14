14 июня в Украину привезены тела 254 военнослужащих ВСУ, отдавших свою жизнь за независимость нашей страны в войне против России.
Главные тезисы
- Украина вернула тела 254 павших защитников, воевавших на Донецком, Запорожском и Луганском направлениях фронта.
- Репатриация прошла благодаря усилиям украинских военных и правоохранительных структур, а также международных организаций.
- Идентификация погибших воинов позволит вернуть тела их семьям для захоронения, что станет важным шагом в памяти погибших.
- Репатриация тел защитников призвана поддержать семьи погибших и увековечить их подвиг в борьбе за независимость Украины.
- Украина также ранее вернула тела еще 140 военнослужащих, погибших на войне, из них большинство погибли на Донбассе.
На щите: Украина вернула тела 254 защитников
14 июня состоялась очередная передача тел украинских военных.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В частности, удалось репатриировать:
тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении;
25 воинов, отдавших жизнь на Запорожском направлении;
4 павших защитника из Луганского направления;
4 погибших воина, тела которых переданы из моргов на территории РФ.
Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.
В Украину вернули тела 212 защитников
Тела погибших воинов вернули на подконтрольную Украине территорию 31 мая.
Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
А в конце апреля Украина вернула тела еще 140 военнослужащих, погибших на войне. Большинство из погибших героев воевали на Донецком направлении.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-