Украина вернула тела 254 павших защитников

14 июня в Украину привезены тела 254 военнослужащих ВСУ, отдавших свою жизнь за независимость нашей страны в войне против России.

На щите: Украина вернула тела 254 защитников

14 июня состоялась очередная передача тел украинских военных.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 254 павших защитников. Поделиться

В частности, удалось репатриировать:

тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении;

25 воинов, отдавших жизнь на Запорожском направлении;

4 павших защитника из Луганского направления;

4 погибших воина, тела которых переданы из моргов на территории РФ.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

В Украину вернули тела 212 защитников

Тела погибших воинов вернули на подконтрольную Украине территорию 31 мая.

На родную землю удалось вернуть тела 212 погибших Защитников, в частности, из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины (ТОТ). Поделиться

Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.