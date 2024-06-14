Украина вернула тела 254 павших защитников
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула тела 254 павших защитников

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Репатриация
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14 июня в Украину привезены тела 254 военнослужащих ВСУ, отдавших свою жизнь за независимость нашей страны в войне против России.

Главные тезисы

  • Украина вернула тела 254 павших защитников, воевавших на Донецком, Запорожском и Луганском направлениях фронта.
  • Репатриация прошла благодаря усилиям украинских военных и правоохранительных структур, а также международных организаций.
  • Идентификация погибших воинов позволит вернуть тела их семьям для захоронения, что станет важным шагом в памяти погибших.
  • Репатриация тел защитников призвана поддержать семьи погибших и увековечить их подвиг в борьбе за независимость Украины.
  • Украина также ранее вернула тела еще 140 военнослужащих, погибших на войне, из них большинство погибли на Донбассе.

На щите: Украина вернула тела 254 защитников

14 июня состоялась очередная передача тел украинских военных.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 254 павших защитников.

В частности, удалось репатриировать:

  • тела 221 защитника, воевавших на Донецком направлении;

  • 25 воинов, отдавших жизнь на Запорожском направлении;

  • 4 павших защитника из Луганского направления;

  • 4 погибших воина, тела которых переданы из моргов на территории РФ.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

В Украину вернули тела 212 защитников

Тела погибших воинов вернули на подконтрольную Украине территорию 31 мая.

На родную землю удалось вернуть тела 212 погибших Защитников, в частности, из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины (ТОТ).

Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

А в конце апреля Украина вернула тела еще 140 военнослужащих, погибших на войне. Большинство из погибших героев воевали на Донецком направлении.

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