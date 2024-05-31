Украина вернула тела 212 павших защитников из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины.

В Украину вернули тела защитников

Тела погибших воинов вернули на подконтрольную Украине территорию. Удалось вернуть тела 212 павших защитников.

На родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников, в частности, из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины (ТОТ).

Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Отмечается, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Тела наших Защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

Что известно о возвращении тел погибших военных

Россия и Украина регулярно производят обмен телами. Во время последнего репатриационного мероприятия.

26 апреля Украина вернула тела 140 военнослужащих, погибших на войне. Большинство павших героев воевали на Донецком направлении.

Как рассказывал в августе 2023 года руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк, Россия передает Украине тела бойцов, которых официально признавали пленными. Хотя никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это подвергает сомнению качество работы или наличие у врага медицинской комиссии.

Напомним, что на 1 марта, по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в Украине удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагментов тел погибших украинских военнослужащих.