Україна повернула тіла 212 полеглих захисників
Категорія
Україна
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Україна повернула тіла 212 полеглих захисників

КШППВ
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Україна повернула тіла 212 полеглих захисників з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.

В Україну повернули тіла захисників

Тіла загиблих воїнів повернули на підконтрольну Україні територію. Вдалося повернути тіла 212 полеглих Оборонців.

На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ). 

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями. 

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. 

Зазначається, що Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти  встановлять особи загиблих. 

Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.

Що відомо про повернення тіл загиблих військових

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами. Під час останнього репатріаційного заходу.

26 квітня Україна повернула тіла 140 військовослужбовців, які загинули на війні. Більшість з полеглих героїв воювали на Донецькому напрямку.

Як розповідав в серпні 2023 року керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, Росія передає Україні тіла бійців, яких офіційно визнавали полоненими. Хоча жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров'я чи тяжкий стан не було. Це ставить під сумнів якість роботи чи наявність у ворога медичної комісії.

Нагадаємо, що станом на 1 березня, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл та фрагментів тіл загиблих українських військовослужбовців.

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