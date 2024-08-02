По информации представителей Координационного штаба по обращению с военнопленными, в Украину удалось вернуть тела 250 погибших украинских военных.
Главные тезисы
- Украина вернула 250 убитых украинских воинов с оккупированных Россией территорий.
- Идентификация погибших осуществлялась при участии различных национальных и международных организаций, таких как Минреинтеграция и ЦИК ВСУ.
- Тела погибших будут переданы родственникам для проведения достойного похоронного обряда после завершения идентификационного процесса.
- Операция осуществлялась в соответствии с международными нормами и Женевскими конвенциями.
- Идентифицированные останки украинских защитников будут отправлены в государственные учреждения для установления личности и последующего передачи родственникам.
Что известно об операции по возвращению тел 250 погибших украинских военных
Отмечается, что тела погибших украинских военных были возвращены из оккупированных Россией районов в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области, а также из моргов на территории России.
Процесс возвращения тел осуществлялся при содействии Координационного штаба по обращению с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести, Объединенного центра при СБУ, ЦВД ВСУ, других силовых структур, ведомств и международных организаций.
Подчеркивается, что передача тел погибших военных проходила в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Когда родственники погибших смогут получить их тела для достойного погребения
Теперь возвращенные тела погибших украинских защитников будут перевезены в соответствующие государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят их лица.
После идентификации тела погибших защитников будут переданы родным для достойного захоронения.
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