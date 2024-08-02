По информации представителей Координационного штаба по обращению с военнопленными, в Украину удалось вернуть тела 250 погибших украинских военных.

Что известно об операции по возвращению тел 250 погибших украинских военных

Отмечается, что тела погибших украинских военных были возвращены из оккупированных Россией районов в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области, а также из моргов на территории России.

Процесс возвращения тел осуществлялся при содействии Координационного штаба по обращению с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести, Объединенного центра при СБУ, ЦВД ВСУ, других силовых структур, ведомств и международных организаций.

Подчеркивается, что передача тел погибших военных проходила в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Когда родственники погибших смогут получить их тела для достойного погребения

Теперь возвращенные тела погибших украинских защитников будут перевезены в соответствующие государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят их лица.

После идентификации тела погибших защитников будут переданы родным для достойного захоронения.