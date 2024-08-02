Украина вернула тела 250 убитых Россией украинских воинов
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула тела 250 убитых Россией украинских воинов

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Возвращение тел погибших украинских военных
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По информации представителей Координационного штаба по обращению с военнопленными, в Украину удалось вернуть тела 250 погибших украинских военных.

Главные тезисы

  • Украина вернула 250 убитых украинских воинов с оккупированных Россией территорий.
  • Идентификация погибших осуществлялась при участии различных национальных и международных организаций, таких как Минреинтеграция и ЦИК ВСУ.
  • Тела погибших будут переданы родственникам для проведения достойного похоронного обряда после завершения идентификационного процесса.
  • Операция осуществлялась в соответствии с международными нормами и Женевскими конвенциями.
  • Идентифицированные останки украинских защитников будут отправлены в государственные учреждения для установления личности и последующего передачи родственникам.

Что известно об операции по возвращению тел 250 погибших украинских военных

Отмечается, что тела погибших украинских военных были возвращены из оккупированных Россией районов в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской области, а также из моргов на территории России.

Процесс возвращения тел осуществлялся при содействии Координационного штаба по обращению с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести, Объединенного центра при СБУ, ЦВД ВСУ, других силовых структур, ведомств и международных организаций.

Подчеркивается, что передача тел погибших военных проходила в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Когда родственники погибших смогут получить их тела для достойного погребения

Теперь возвращенные тела погибших украинских защитников будут перевезены в соответствующие государственные учреждения, где представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят их лица.

После идентификации тела погибших защитников будут переданы родным для достойного захоронения.

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