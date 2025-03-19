Украина вернула из российского плена 197 защитников

Украина 19 марта провела очередной обмен пленниками с Российской Федерацией. Из вражеского плена вернулись 175 защитников, еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена.

197 защитников Украины вернулись из российского плена

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. 175 наших защитников освобождены из российского плена. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления. Всем безотлагательно будет предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что это один из самых больших обменов за последнее время. Вернуть удалось солдат, сержантов и офицеров.

Обмен военнопленными

Воины, боровшиеся за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину в разных направлениях — в Мариуполе, на "Азовстали", Донецкой, Луганщине, Херсонщине, а также Харьковщине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и Курщине.

Трое из уволенных находились под так называемым "следствием", что можно считать дополнительными пытками как для украинских военнослужащих, так и для их родных и близких, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Домой и своим собратьям возвращаются воины ВСУ (таких 149 и 4 из ТрО), ВМС (11), Нацгвардейцы (8, в том числе трое из "Азова"), трое пограничников. Поделиться

Военнослужащие обороняли город Мариуполь — 31 (в т.ч. защитники "Азовстали" — 18), Донбасс — 74, Луганщину — 39, Харьковскую область — 8, Херсонщину — 5, по двое — Николаевщину, Запорожскую, Сумскую области, участвовали в боевых действиях.

Среди спасенных из русской неволи на этот раз 166 рядовых и сержантов и девять офицеров.