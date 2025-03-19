Украина вернула из российского плена 197 защитников

Украина 19 марта провела очередной обмен пленниками с Российской Федерацией. Из вражеского плена вернулись 175 защитников, еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена.
Главные тезисы
- Украина провела успешный обмен пленными с Россией, вернув из плена 197 защитников.
- Среди освобожденных военнослужащих были солдаты, сержанты и офицеры, защищавшие Украину в разных регионах.
- Президент Украины Зеленский подчеркнул важность этого обмена и отметил его как один из самых крупных за последнее время.
197 защитников Украины вернулись из российского плена
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что это один из самых больших обменов за последнее время. Вернуть удалось солдат, сержантов и офицеров.
Воины, боровшиеся за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Защищали Украину в разных направлениях — в Мариуполе, на "Азовстали", Донецкой, Луганщине, Херсонщине, а также Харьковщине, Николаевщине, Запорожье, Сумщине и Курщине.
Трое из уволенных находились под так называемым "следствием", что можно считать дополнительными пытками как для украинских военнослужащих, так и для их родных и близких, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.
Военнослужащие обороняли город Мариуполь — 31 (в т.ч. защитники "Азовстали" — 18), Донбасс — 74, Луганщину — 39, Харьковскую область — 8, Херсонщину — 5, по двое — Николаевщину, Запорожскую, Сумскую области, участвовали в боевых действиях.
Среди спасенных из русской неволи на этот раз 166 рядовых и сержантов и девять офицеров.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-