Україна повернула з російського полону 197 захисників

Україна 19 березня провела черговий обмін полоненими з Російською Федерацією. З ворожого полону повернулись 175 захисників, ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами.
Головні тези:
- Україна успішно повернула 197 захисників з російського полону, надаючи їм необхідну медичну та психологічну допомогу.
- Обмін військовополоненими став одним із найбільших за останній час, повернуті захисники брали участь у бойових діях на різних напрямках України.
- Серед звільнених з російської неволі виявилося 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів, які відстоювали інтереси України на фронті.
197 захисників України повернулися з російського полону
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Зеленський зауважив, що це один із найбільших обмінів за останній час. Повернути вдалось солдатів, сержантів та офіцерів.
Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на "Азовсталі", на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.
Троє зі звільнених перебували під так званим "слідством", що можна вважати додатковими тортурами як для українських військовослужбовців, так і для їхніх рідних та близьких, повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (у т.ч. оборонці “Азовсталі” – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – 8, Херсонщину – 5, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині.
Серед врятованих з російської неволі цього разу 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів.
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