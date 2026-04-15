Украина внедряет дроново-штурмовые подразделения

Дроново-штурмовые подразделения соединят воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему.
Главные тезисы
- Дроново-штурмовые подразделения соединяют воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему, что позволяет украинским военным повысить эффективность уничтожения противника.
- Новая модель ведения войны на Украине предусматривает совмещение пехоты с воздушными и наземными дронами, что привело к успешным операциям на юге страны.
Украина внедряет новую модель ведения войны
Теперь в Вооруженных силах Украины сила пехоты будет совмещаться в единой системе с воздушными и наземными дронами. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Telegram.
В частности, как отмечают в Минобороны, такой подход уже показал результат на юге, поскольку там "с февраля был освобожден большой объем территорий именно благодаря применению этих новейших подразделений".
В начале апреля стало известно, что на Александровском направлении Силы обороны уволили 11 населенных пунктов. Кроме того, с начала контранступальных действий Силы обороны Украины возобновили контроль над около 470 кв.
9 апреля Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подчеркнул, что уже четыре месяца подряд украинские подразделения беспилотных систем обезвреживают больше личного состава российских оккупантов, чем они рекрутируют в свои ряды.
