Украина внедряет дроново-штурмовые подразделения
Дроново-штурмовые подразделения соединят воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему.

Главные тезисы

  • Дроново-штурмовые подразделения соединяют воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему, что позволяет украинским военным повысить эффективность уничтожения противника.
  • Новая модель ведения войны на Украине предусматривает совмещение пехоты с воздушными и наземными дронами, что привело к успешным операциям на юге страны.

Украина внедряет новую модель ведения войны

Теперь в Вооруженных силах Украины сила пехоты будет совмещаться в единой системе с воздушными и наземными дронами. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины в Telegram.

Внедряется новая модель ведения войны – дроново-штурмовые подразделения, объединяющие воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему.

В частности, как отмечают в Минобороны, такой подход уже показал результат на юге, поскольку там "с февраля был освобожден большой объем территорий именно благодаря применению этих новейших подразделений".

В начале апреля стало известно, что на Александровском направлении Силы обороны уволили 11 населенных пунктов. Кроме того, с начала контранступальных действий Силы обороны Украины возобновили контроль над около 470 кв.

9 апреля Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подчеркнул, что уже четыре месяца подряд украинские подразделения беспилотных систем обезвреживают больше личного состава российских оккупантов, чем они рекрутируют в свои ряды.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что более 65% всех ресурсов противника – техника, живая сила, огневые средства для совершения ударно-штурмовых действий – оказываются и уничтожаются Силами обороны именно за счет беспилотных систем.

Больше по теме

Украина системно уничтожает военную инфраструктуру на территории России — Минобороны
Украина развивает эшелонированную защиту неба — детали от Минобороны
В Минобороны опровергли новые фейки о процессе мобилизации
