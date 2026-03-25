Украина развивает эшелонированную защиту неба — детали от Минобороны

24 марта Украина отразила самую масштабную дневную воздушную атаку за все время полномасштабной войны. Несмотря на рекордное количество средств поражения, воины противовоздушной обороны отразили удар и уничтожили более 94% запущенных целей.

Украина развивает эшелонированную защиту неба

Этой атаке предшествовал комбинированный воздушный удар врага с применением баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотников. Всего за сутки было применено 999 дронов, в том числе типы «Шахед», «Герань» и «Гербера».

Только в пределах Киевской области было применено около 250 беспилотников. Еще год назад такое количество беспилотников применялось для массированной атаки по всей территории Украины. Вчера их удалось полностью уничтожить в пределах одной области. Над Киевом не было зафиксировано ни одной воздушной цели, кроме стаи птиц.

Россия применяет разные типы средств поражения на разных высотах и скоростях, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны.

В ответ Украина развивает эшелонированную защиту, которая базируется на системном подходе. К отражению атак привлекаются все имеющиеся ресурсы: подразделения Воздушных сил, дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, тактическая авиация и вертолеты. Украина совершает масштабные комплексные воздушные операции, аналогов которым в мире нет.

Результаты такой работы уже заметны в крупных городах, традиционно являвшихся основными целями врага. Осознавая ограниченность возможностей для атаки, противник смещает фокус на удары по мирной инфраструктуре в западных областях Украины.

Министерство обороны Украины уже работает над созданием нового рубежа воздушной защиты, который должен сделать невозможным атаки на мирные города на западе страны.

Враг понимает эти процессы. Именно поэтому при ударе 24 марта россия применила все доступные ресурсы.