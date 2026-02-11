ПВО сбила на Львовщине российские ракеты "Кинжал"
ПВО сбила на Львовщине российские ракеты "Кинжал"

Максим Козицкий / Львовская ОВА
Кинжал
Российские аэробалистические ракеты «Кинжал», запущенные днем 11 февраля с самолетов МиГ-31К в сторону Львова, целей не достигли.

Главные тезисы

  • Украинская ПВО успешно сбила две аэробалистические ракеты «Кинжал» на Львовщине.
  • Атака не принесла ущерба или жертв, благодаря эффективной работе противовоздушной обороны.

Россия атаковала Львов аэробалистическими ракетами "Кинжал": их сбила ПВО

Сегодня, около 14.40 враг совершил пуски аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К, взлетевших с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

Осуществлен комплекс мер по противодействию, вражеские ракеты целей не достигли.

Ранее в Воздушных силах сообщали о скоростной цели курсом на Львов.

Львовская ОВА сообщила, что Предварительно во время сегодняшней атаки врага по Львовщине обошлось без жертв и пострадавших.

В Золочевском и Львовском районах обнаружили обломки враждебных целей.

