ППО збила на Львівщині російські ракети "Кинджал"

Російські аеробалістичні ракети «Кинджал», запущені вдень 11 лютого з літаків МіГ-31К у бік Львова, цілей не досягли.
Головні тези:
- Російські аеробалістичні ракети “Кинджал”, випущені в бік Львова, були збиті українськими протиповітряними оборонцями.
- Під час атаки на Львівщину ворог не завдав жодних збитків або постраждалих, а уламки ворожих цілей виявлені у Золочівському та Львівському районах.
Росія атакувала Львів аеробалістичними ракетами “Кинджал”: їх збила ППО
Сьогодні, близько 14.40 ворог здійснив пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К, що злетіли з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області РФ.
Здійснено комплекс заходів із протидії, ворожі ракети цілей не досягли.
Раніше у Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль курсом на Львів.
Львівська ОВА повідомила, що Попередньо, під час сьогоднішньої атаки ворога по Львівщині обійшлося без жертв та постраждалих.
У Золочівському та Львівському районах виявили уламки ворожих цілей.
