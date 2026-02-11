ППО збила на Львівщині російські ракети "Кинджал"

Російські аеробалістичні ракети «Кинджал», запущені вдень 11 лютого з літаків МіГ-31К у бік Львова, цілей не досягли.

Росія атакувала Львів аеробалістичними ракетами “Кинджал”: їх збила ППО

Сьогодні, близько 14.40 ворог здійснив пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К, що злетіли з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області РФ.

Здійснено комплекс заходів із протидії, ворожі ракети цілей не досягли.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль курсом на Львів.

Львівська ОВА повідомила, що Попередньо, під час сьогоднішньої атаки ворога по Львівщині обійшлося без жертв та постраждалих.

У Золочівському та Львівському районах виявили уламки ворожих цілей.