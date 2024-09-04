Удар РФ по Львову. Польща пообіцяла допомогти у відбудові історичного центра міста

Польша готова долучитися до відбудови інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетної атаки Росії на Львів 4 вересня. Про це в мережі X написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Головні тези:
- Польща обіцяє допомогти Львову відбудувати будівлі, пошкоджені ракетною атакою Росії.
- Наслідки ракетного удару РФ по Львову: понад 70 пошкоджених будинків та загибель сімох людей.
- Польща підняла бойові літаки через активність російської авіації на заході України.
- Прем'єр-міністр Польщі закликав до допомоги Львову у відбудові історичного центру міста.
Туск пообіцяв допомогу у відбудові зруйнованих ракетами РФ будівель Львова
Польський прем’єр закликав допомогти Львову.
Lwów potrzebuje pomocy! Celem ataku Rosjan było centrum miasta. Uszkodzono wiele zabytkowych kamienic. Polska jest gotowa pomóc w ich odbudowie.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 4, 2024
Росія атакувала Львів шахедами та ракетами: що відомо
Вранці 4 вересня армія РФ атакувала Львів "шахедами" та ракетами.
Було пошкоджено понад 70 будинків в історичній частині міста. Семеро людей загинули, серед них — двоє дітей. 64 людини травмовані.
Правоохоронці кваліфікували обстріл як воєнний злочин.
Рятувальні роботи у Львові завершено: з-під завалів будинків врятовано 12 людей.
Польща підняла бойові літаки під час обстрілу Львова Росією
Польські та союзні бойові літаки підняті у повітряному просторі Польщі через тривогу у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів по об'єктах, зокрема на заході України.
Про це 4 вересня повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі.
Усі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі активовані, оперативне командування "веде постійний моніторинг ситуації", наголошується у повідомленні.
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