Удар РФ по Львову. Польща пообіцяла допомогти у відбудові історичного центра міста

Польський прем’єр закликав допомогти Львову.

Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові

Вранці 4 вересня армія РФ атакувала Львів "шахедами" та ракетами.

Було пошкоджено понад 70 будинків в історичній частині міста. Семеро людей загинули, серед них — двоє дітей. 64 людини травмовані.

Правоохоронці кваліфікували обстріл як воєнний злочин.

Рятувальні роботи у Львові завершено: з-під завалів будинків врятовано 12 людей.

Внаслідок нічної ракетної атаки РФ на Львів пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, зокрема вілла Юзефи Франц 1893 року, де розташований Центр спортивної медицини і реабілітації.

Польські та союзні бойові літаки підняті у повітряному просторі Польщі через тривогу у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів по об'єктах, зокрема на заході України.