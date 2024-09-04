Удар РФ по Львову. Польща пообіцяла допомогти у відбудові історичного центра міста
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Львову. Польща пообіцяла допомогти у відбудові історичного центра міста

Дональд Туск
Львів
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Польша готова долучитися до відбудови інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетної атаки Росії на Львів 4 вересня. Про це в мережі X написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
 

Головні тези:

  • Польща обіцяє допомогти Львову відбудувати будівлі, пошкоджені ракетною атакою Росії.
  • Наслідки ракетного удару РФ по Львову: понад 70 пошкоджених будинків та загибель сімох людей.
  • Польща підняла бойові літаки через активність російської авіації на заході України.
  • Прем'єр-міністр Польщі закликав до допомоги Львову у відбудові історичного центру міста.

Туск пообіцяв допомогу у відбудові зруйнованих ракетами РФ будівель Львова

Польський прем’єр закликав допомогти Львову.

Львів потребує допомоги! Метою атаки росіян став центр міста. Пошкоджено багато історичних багатоквартирних будинків. Польща готова допомогти в їх відбудові

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі

Росія атакувала Львів шахедами та ракетами: що відомо

Вранці 4 вересня армія РФ атакувала Львів "шахедами" та ракетами.

Було пошкоджено понад 70 будинків в історичній частині міста. Семеро людей загинули, серед них — двоє дітей. 64 людини травмовані.

Львів після атаки РФ

Правоохоронці кваліфікували обстріл як воєнний злочин.

Рятувальні роботи у Львові завершено: з-під завалів будинків врятовано 12 людей.

Львів після атаки РФ

Внаслідок нічної ракетної атаки РФ на Львів пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, зокрема вілла Юзефи Франц 1893 року, де розташований Центр спортивної медицини і реабілітації.

Польща підняла бойові літаки під час обстрілу Львова Росією

Польські та союзні бойові літаки підняті у повітряному просторі Польщі через тривогу у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів по об'єктах, зокрема на заході України.

Про це 4 вересня повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі.

За його даними, у зв'язку з цим на південному сході країни може спостерігатися "підвищений рівень шуму".

Усі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі активовані, оперативне командування "веде постійний моніторинг ситуації", наголошується у повідомленні.

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