Росія вбила ракетним ударом у Львові матір і трьох дітей

У результаті російського ракетного удару по Львову 4 вересня загинули 4 члени однієї родини – мати й троє доньок. Живим залишися лише батько.

Під час атаки на Львів росіяни вбили дітей з матірʼю

Мер Львова Андрій Садовий оприлюднив світлину однієї сім'ї та розповів про те, що внаслідок сьогоднішньої атаки живим із цілої сім'ї на цьому фото залишився лише чоловік.

Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку. Поширити

Він опублікував фото родини і вказав, що на ньому позаду стоїть 21-річна Ярина Базилевич, яка працювала в офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025".

У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє.Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять, — підсумував Садовий. Поширити

Український католицький університет повідомив, що чоловік перебуває у критичному стані.

18-річна Дарія Базилевич була студенткою УКУ.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував кадри моменту, коли чоловікові надають медичну допомогу, а з руїн виносять тіло його доньки.

Росія атакувала Львів 4 вересня

4 вересня у Львові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Пошкоджені житлові будинки. Попередньо відомо про 38 травмованих. Семеро людей загинули, троє з них — діти.

Перед цим мер міста Андрій Садовий повідомляв, що загинули жінка та чоловік. За його словами, загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка уточнюють.

Уточнюється, що на місці працюють психологи ДСНС Львівщини, які надали допомогу 82 постраждалим (серед них — 11 дітей).

До ліквідації наслідків подій від ДСНС було залучено понад 140 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки.