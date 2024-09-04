Росія вбила ракетним ударом у Львові матір і трьох дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вбила ракетним ударом у Львові матір і трьох дітей

Андрій Садовий
Росія вбила ракетним ударом у Львові матір і трьох дітей
Read in English

У результаті російського ракетного удару по Львову 4 вересня загинули 4 члени однієї родини – мати й троє доньок. Живим залишися лише батько.

Головні тези:

  • Під час російського ракетного удару у Львові загинули мати та троє дітей, лише батько вижив.
  • Трагедія в Львові призвела до смерті 7 людей та травмування 38 осіб, у тому числі 11 дітей.
  • Українська громада висловлює глибоку скорботу і співчуття родині загиблих та постраждалим.
  • Екстрені служби Львова провели аварійно-рятувальні роботи та врятували 12 людей від наслідків обстрілу.

Під час атаки на Львів росіяни вбили дітей з матірʼю

Мер Львова Андрій Садовий оприлюднив світлину однієї сім'ї та розповів про те, що внаслідок сьогоднішньої атаки живим із цілої сім'ї на цьому фото залишився лише чоловік.

Дружина Євгенія та троє їхніх доньок — Ярина, Дарина та Емілія — загинули у власному будинку.

Він опублікував фото родини і вказав, що на ньому позаду стоїть 21-річна Ярина Базилевич, яка працювала в офісі "Львів — молодіжна столиця Європи 2025".

У центрі Європи Росія винищує українців цілими сім’ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє.Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами. Щирі співчуття і світла пам’ять, — підсумував Садовий.

Український католицький університет повідомив, що чоловік перебуває у критичному стані.

18-річна Дарія Базилевич була студенткою УКУ.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував кадри моменту, коли чоловікові надають медичну допомогу, а з руїн виносять тіло його доньки.

Росія атакувала Львів 4 вересня

4 вересня у Львові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Пошкоджені житлові будинки. Попередньо відомо про 38 травмованих. Семеро людей загинули, троє з них — діти.

Перед цим мер міста Андрій Садовий повідомляв, що загинули жінка та чоловік. За його словами, загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка уточнюють.

Уточнюється, що на місці працюють психологи ДСНС Львівщини, які надали допомогу 82 постраждалим (серед них — 11 дітей).

До ліквідації наслідків подій від ДСНС було залучено понад 140 рятувальників та 33 одиниці спецтехніки.

Наразі у Львові завершили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу.  Надзвичайники врятували 12 людей.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала ракетою Львів. Загинуло троє людей, понад 30 постраждало — серед них діти
Андрій Садовий
РФ атакувала ракетою Львів. Загинуло троє людей, понад 30 постраждало — серед них діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Львові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетної атаки РФ
Андрій Садовий
У Львові зросла кількість загиблих та поранених внаслідок ракетної атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили сім ракет та 22 ударних дронів РФ під час обстрілу України
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили сім ракет та 22 ударних дронів РФ під час обстрілу України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?