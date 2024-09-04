Россия убила ракетным ударом во Львове мать и троих детей

В результате российского ракетного удара по Львову 4 сентября погибли 4 члена одной семьи – мать и трое дочерей. В живых остались только отец.

Во время атаки на Львов россияне убили детей с матерью

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал фото одной семьи и рассказал о том, что в результате сегодняшней атаки живым из целой семьи на этом фото остался только мужчина.

Жена Евгения и трое их дочерей — Ярина, Дарья и Эмилия — погибли в собственном доме. Поделиться

Он опубликовал фото семьи и указал, что на нем сзади стоит 21-летняя Ярина Базилевич, работавшая в офисе "Львов — молодежная столица Европы 2025".

В центре Европы Россия истребляет украинцев целыми семьями. Россияне убивают наших детей, наше будущее. Я не знаю, какими словами поддержать отца Ярослава. Сегодня мы все с вами. Искренние соболезнования и светлая память, — подытожил Садовый. Поделиться

Украинский католический университет сообщил, что мужчина находится в критическом состоянии.

18-летняя Дарья Базилевич была студенткой УКУ.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал кадры момента, когда мужчине оказывают медицинскую помощь, а из руин выносят тело его дочери.

Россия атаковала Львов 4 сентября

4 сентября во Львове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Повреждены жилые дома. Предварительно известно о 38 травмированных. Семь человек погибли, трое из них — дети.

До этого мэр города Андрей Садовый сообщал, что погибли женщина и мужчина. По его словам, погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине уточняют.

Уточняется, что на месте работают психологи ГСЧС Львовщины, которые оказали помощь 82 пострадавшим (среди них 11 детей).

К ликвидации последствий событий от ГСЧС были привлечены более 140 спасателей и 33 единиц спецтехники.