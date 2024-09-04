Россия убила ракетным ударом во Львове мать и троих детей

В результате российского ракетного удара по Львову 4 сентября погибли 4 члена одной семьи – мать и трое дочерей. В живых остались только отец.
Главные тезисы
- Российский ракетный удар по Львову привёл к гибели 4 членов одной семьи: мать и трое дочерей.
- Мэр Львова обнародовал ужасные подробности трагедии, которая потрясла всю Украину.
- Жители Львова остаются в шоке от произошедшего и требуют справедливости.
- Ситуация в городе осложняется, медицинские учреждения работают на пределе помощи пострадавшим.
Во время атаки на Львов россияне убили детей с матерью
Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал фото одной семьи и рассказал о том, что в результате сегодняшней атаки живым из целой семьи на этом фото остался только мужчина.
Он опубликовал фото семьи и указал, что на нем сзади стоит 21-летняя Ярина Базилевич, работавшая в офисе "Львов — молодежная столица Европы 2025".
Украинский католический университет сообщил, что мужчина находится в критическом состоянии.
18-летняя Дарья Базилевич была студенткой УКУ.
Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал кадры момента, когда мужчине оказывают медицинскую помощь, а из руин выносят тело его дочери.
Россия атаковала Львов 4 сентября
4 сентября во Львове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Повреждены жилые дома. Предварительно известно о 38 травмированных. Семь человек погибли, трое из них — дети.
До этого мэр города Андрей Садовый сообщал, что погибли женщина и мужчина. По его словам, погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине уточняют.
Уточняется, что на месте работают психологи ГСЧС Львовщины, которые оказали помощь 82 пострадавшим (среди них 11 детей).
К ликвидации последствий событий от ГСЧС были привлечены более 140 спасателей и 33 единиц спецтехники.
Пока в Львове завершили аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий российских обстрелов. Чрезвычайники спасли 12 человек.
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