Удар РФ по Львову. Польша пообещала помочь в восстановлении исторического центра города
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по Львову. Польша пообещала помочь в восстановлении исторического центра города

Дональд Туск
Львов
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Польша готова присоединиться к восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате ракетной атаки России на Львов 4 сентября. Об этом в сети X написал премьер-министр Польши Дональд Туск.
 

Главные тезисы

  • Премьер-министр Польши обещает помочь Львову в восстановлении зданий, поврежденных ракетной атакой России.
  • В результате удара РФ по Львову пострадали более 70 домов, были смерти и травмы среди местных жителей.
  • Атака РФ на Львов вызвала повреждения и разрушения исторических зданий, включая памятники архитектуры местного значения.

Туск пообещал помощь в восстановлении разрушенных ракетами РФ зданий Львова

Польский премьер призвал помочь Львову.

Львов нуждается в помощи! Целью атаки россиян стал центр города. Повреждены многие исторические многоквартирные дома. Польша готова помочь в их восстановлении

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Россия атаковала Львов шахедами и ракетами: что известно

Утром 4 сентября армия РФ атаковала Львов "шахедами" и ракетами.

Были повреждены более 70 домов в исторической части города. Семь человек погибли, среди них двое детей. 64 человека травмированы.

Львов после атаки РФ

Правоохранители квалифицировали обстрел как военное преступление.

Спасательные работы во Львове завершены: из-под завалов домов спасены 12 человек.

Львов после атаки РФ

В результате ночной ракетной атаки РФ на Львов повреждено по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения, в том числе вилла Юзефы Франц в 1893 году, где расположен Центр спортивной медицины и реабилитации.

Польша подняла боевые самолеты во время обстрела Львова Россией

Польские и союзные боевые самолеты подняты в воздушном пространстве Польши из-за тревоги в связи с активностью дальней авиации России, которая наносит удары по объектам, в том числе на западе Украины.

Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По его данным, в этой связи на юго-востоке страны может наблюдаться "повышенный уровень шума".

Все необходимые процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства Польши активированы, оперативное командование "ведет постоянный мониторинг ситуации", отмечается в сообщении.

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