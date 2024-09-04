Удар РФ по Львову. Польша пообещала помочь в восстановлении исторического центра города

Польша готова присоединиться к восстановлению инфраструктуры, поврежденной в результате ракетной атаки России на Львов 4 сентября. Об этом в сети X написал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Главные тезисы
- Премьер-министр Польши обещает помочь Львову в восстановлении зданий, поврежденных ракетной атакой России.
- В результате удара РФ по Львову пострадали более 70 домов, были смерти и травмы среди местных жителей.
- Атака РФ на Львов вызвала повреждения и разрушения исторических зданий, включая памятники архитектуры местного значения.
Туск пообещал помощь в восстановлении разрушенных ракетами РФ зданий Львова
Польский премьер призвал помочь Львову.
Lwów potrzebuje pomocy! Celem ataku Rosjan było centrum miasta. Uszkodzono wiele zabytkowych kamienic. Polska jest gotowa pomóc w ich odbudowie.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 4, 2024
Россия атаковала Львов шахедами и ракетами: что известно
Утром 4 сентября армия РФ атаковала Львов "шахедами" и ракетами.
Были повреждены более 70 домов в исторической части города. Семь человек погибли, среди них двое детей. 64 человека травмированы.
Правоохранители квалифицировали обстрел как военное преступление.
Спасательные работы во Львове завершены: из-под завалов домов спасены 12 человек.
Польша подняла боевые самолеты во время обстрела Львова Россией
Польские и союзные боевые самолеты подняты в воздушном пространстве Польши из-за тревоги в связи с активностью дальней авиации России, которая наносит удары по объектам, в том числе на западе Украины.
Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Все необходимые процедуры обеспечения безопасности воздушного пространства Польши активированы, оперативное командование "ведет постоянный мониторинг ситуации", отмечается в сообщении.
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