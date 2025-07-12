Атака РФ по Львову — кількість постраждалих зросла

У Львові кількість постраждалих унаслідок нічного комбінованого удару РФ зросла до 12 цивільних осіб.
Головні тези:
- У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Російської Федерації до 12 цивільних осіб.
- Серед постраждалих були двоє дітей, які отримали допомогу на місці, та троє людей, яких госпіталізували.
У Львові постраждало 12 людей через атаку РФ
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Через атаку ворога постраждали 10 людей. Сімом особам, зокрема двом дітям, допомогу надали на місцях. Трьох людей госпіталізували.
Згодом Козицький уточнив, що до 12 зросла кількість постраждалих.
Девʼятьом людям медики допомогли на місцях, трьох – госпіталізували.
Він додав, що шість сімей, чиї домівки більше непридатні для проживання, тимчасово розселили у готелях.
Козицький констатував, що загалом пошкоджені: 51 будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 21 приміщення, яке належить бізнесу, та 2 промислових об’єкти.
Працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
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