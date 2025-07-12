Атака РФ по Львову — кількість постраждалих зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака РФ по Львову — кількість постраждалих зросла

Максим Козицький / Львівська ОВА
Львів

У Львові кількість постраждалих унаслідок нічного комбінованого удару РФ зросла до 12 цивільних осіб.

Головні тези:

  • У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Російської Федерації до 12 цивільних осіб.
  • Серед постраждалих були двоє дітей, які отримали допомогу на місці, та троє людей, яких госпіталізували.

У Львові постраждало 12 людей через атаку РФ

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Через атаку ворога постраждали 10 людей. Сімом особам, зокрема двом дітям, допомогу надали на місцях. Трьох людей госпіталізували.

Згодом Козицький уточнив, що до 12 зросла кількість постраждалих.

Девʼятьом людям медики допомогли на місцях, трьох – госпіталізували.

Він додав, що шість сімей, чиї домівки більше непридатні для проживання, тимчасово розселили у готелях.

Козицький констатував, що загалом пошкоджені: 51 будинок (528 квартир), 19 автомобілів, 21 приміщення, яке належить бізнесу, та 2 промислових об’єкти.

Також ушкоджень зазнали елементи фасаду і вікна навчальних корпусів Львівська політехніка.

Львів після атаки РФ

Працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Внаслідок удару РФ по Львову загинув відомий баскетболіст Bіктор Кобзистий
Bіктор Кобзистий
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Львову. Польща пообіцяла допомогти у відбудові історичного центра міста
Дональд Туск
Львів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
6 людей у Львові отримали поранення внаслідок атаки РФ
Андрій Садовий
Що відомо про ситуацію у Львові

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?