Атака РФ по Львову — количество пострадавших возросло

Во Львове количество пострадавших в результате ночного комбинированного удара РФ возросло до 12 гражданских лиц.

Во Львове пострадали 12 человек из-за атаки РФ

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Из-за атаки врага пострадали 10 человек. Семь человек, в том числе двое детей, оказали помощь на местах. Трех человек госпитализировали.

Впоследствии Козицкий уточнил, что до 12 выросло количество пострадавших.

Девяти людям медики помогли на местах, троих — госпитализировали.

Он добавил, что шесть семей, дома которых больше непригодны для проживания, временно расселили в гостиницах.

Козицкий констатировал, что в общей сложности повреждены: 51 дом (528 квартир), 19 автомобилей, 21 помещение, принадлежащее бизнесу, и 2 промышленных объекта.

Также повреждения получили элементы фасада и окна учебных корпусов Львовская политехника. Поделиться

Львов после атаки РФ