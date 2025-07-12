Атака РФ по Львову — количество пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Львову — количество пострадавших возросло

Максим Козицкий / Львовская ОВА
Львов
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Во Львове количество пострадавших в результате ночного комбинированного удара РФ возросло до 12 гражданских лиц.

Главные тезисы

  • Количество пострадавших в Львове в результате атаки РФ увеличилось до 12 гражданских лиц, среди которых двое детей.
  • Ущерб от атаки составил: 51 дом (528 квартир), 19 автомобилей, 21 помещение бизнеса и 2 промышленных объекта.

Во Львове пострадали 12 человек из-за атаки РФ

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Из-за атаки врага пострадали 10 человек. Семь человек, в том числе двое детей, оказали помощь на местах. Трех человек госпитализировали.

Впоследствии Козицкий уточнил, что до 12 выросло количество пострадавших.

Девяти людям медики помогли на местах, троих — госпитализировали.

Он добавил, что шесть семей, дома которых больше непригодны для проживания, временно расселили в гостиницах.

Козицкий констатировал, что в общей сложности повреждены: 51 дом (528 квартир), 19 автомобилей, 21 помещение, принадлежащее бизнесу, и 2 промышленных объекта.

Также повреждения получили элементы фасада и окна учебных корпусов Львовская политехника.

Львов после атаки РФ

Работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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