Атака России на Львов — пострадало наследие ЮНЕСКО

Около 16:05 страна-агрессорка России начала дроновую атаку на Львов. Местные власти сообщают о по меньшей мере 13 пострадавших, а также заявляют, что под удар врага в городе попало наследие ЮНЕСКО.
Главные тезисы
- По состоянию на 17:30 вражеская атака на Львов продолжается.
- В воздушном пространстве области находятся еще не менее двух беспилотников РФ.
Ситуация во Львове на фоне атаки РФ — последние подробности
О последствиях вражеского нападения, которое продолжается до сих пор, сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Он также опубликовал первое видео с места удара:
По словам Козицкого, в результате атаки вражеских беспилотников во Львове началось возгорание жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Червоной Калины.
Информация обновляется. Козицкий призвал местное население оставаться в укрытиях до отбоя.
В воздушном пространстве области находятся еще не менее двух вражеских беспилотников. ПВО работает.
По состоянию на 17:45 во Львов уже 13 пострадавших в результате прилетов дронов.
Больше по теме
