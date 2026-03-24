Атака России на Львов — пострадало наследие ЮНЕСКО
Максим Козицкий / Львовская ОВА
Ситуация во Львове на фоне атаки РФ — последние подробности
Около 16:05 страна-агрессорка России начала дроновую атаку на Львов. Местные власти сообщают о по меньшей мере 13 пострадавших, а также заявляют, что под удар врага в городе попало наследие ЮНЕСКО.

Главные тезисы

  • По состоянию на 17:30 вражеская атака на Львов продолжается.
  • В воздушном пространстве области находятся еще не менее двух беспилотников РФ.

О последствиях вражеского нападения, которое продолжается до сих пор, сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Враг продолжает атаковать Львовскую область. Есть прилет в центральную часть Львова. По предварительной информации, пострадало наследие ЮНЕСКО. Угроза очень серьезная. Оставайтесь в укрытиях!

Максим Козицкий

Глава Львовской ОВА

Он также опубликовал первое видео с места удара:

По словам Козицкого, в результате атаки вражеских беспилотников во Львове началось возгорание жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и улице Червоной Калины.

Также в результате падения обломков БПЛА загорелся частный дом в селе Серники Бибрской территориальной громады. Повсюду работают пожарные. Предварительно пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии, — подчеркнул он.

Информация обновляется. Козицкий призвал местное население оставаться в укрытиях до отбоя.

В воздушном пространстве области находятся еще не менее двух вражеских беспилотников. ПВО работает.

По состоянию на 17:45 во Львов уже 13 пострадавших в результате прилетов дронов.

