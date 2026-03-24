Атака Росії на Львів — постражадала спадщина ЮНЕСКО

Близько 16:05 країна-агресорка Росії розпочала дронову атаку на Львів. Місцева влада повідомляє про щонайменше 13 потерпілих, а також заявляє, що під удар ворога у місті потрапила спадщина ЮНЕСКО.
Головні тези:
- Станом на 17:30 ворожа атака на Львів досі триває.
- У повітряному просторі області перебувають ще щонайменше два безпілотники РФ.
Ситуація у Львові на тлі атаки РФ — останні подробиці
Про наслідки ворожого нападу, який триває досі, повідомляє голова Львіської ОВА Максим Козицький.
Він також опублікував перше відео з місця удару:
За словами Козицького, внаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові є загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини.
Інформація оновлюється. Козицький закликав місцеве населення залишатися в укриттях до відбою.
У повітряному просторі області перебувають ще щонайменше два ворожих безпілотники. ППО працює.
Станом на 17:45 у Львові вже 13 постраждалих внаслідок прильотів дронів.
