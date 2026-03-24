Атака Росії на Львів — постражадала спадщина ЮНЕСКО

Близько 16:05 країна-агресорка Росії розпочала дронову атаку на Львів. Місцева влада повідомляє про щонайменше 13 потерпілих, а також заявляє, що під удар ворога у місті потрапила спадщина ЮНЕСКО.

Ситуація у Львові на тлі атаки РФ — останні подробиці

Про наслідки ворожого нападу, який триває досі, повідомляє голова Львіської ОВА Максим Козицький.

Ворог продовжує атакувати Львівщину. Є приліт в центральну частину Львова. За попередньою інформацією, постраждала спадщина ЮНЕСКО. Загроза далі висока. Залишайтеся в укриттях!!! Максим Козицький Голова Львіської ОВА

Він також опублікував перше відео з місця удару:

За словами Козицького, внаслідок атаки ворожих безпілотників у Львові є загорання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців та вулиці Червоної Калини.

Також внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади. Всюди працюють вогнеборці. Попередньо, постраждали семеро людей. Одна особа перебуває у важкому стані, — наголосив він.

Інформація оновлюється. Козицький закликав місцеве населення залишатися в укриттях до відбою.

У повітряному просторі області перебувають ще щонайменше два ворожих безпілотники. ППО працює.

Станом на 17:45 у Львові вже 13 постраждалих внаслідок прильотів дронів.