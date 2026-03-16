Украина системно уничтожает военную инфраструктуру на территории России — Минобороны
Источник:  Укринформ

Украина постепенно переносит войну на территорию России, а воздушные тревоги уже раздаются на всей территории РФ. На днях в районе Москвы фиксировалось более 250 воздушных объектов, нацеленных на военную инфраструктуру страны-агрессора.

Украина переносит войну на территорию РФ — Выскуб

Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Выскуб.

Украина постепенно переносит войну на территорию России, системно поражая военную инфраструктуру агрессора. В ответ Кремль в своей привычной манере истерически и хаотично пытается бить по гражданским объектам в Украине.

Он напомнил, что в последнее время был поражен ряд ключевых объектов российской военной промышленности и химической индустрии, обеспечивающих производство ракет, дронов и взрывчатых веществ.

В частности, Украина атаковала завод «Кремный Эл» в Брянске. Сейчас завод, где производились компоненты для ракет и беспилотников, считается не подлежащим ремонту.

В России всего два таких завода.

Он также отметил, что наиболее отдаленный удар нанесен по предприятию химической промышленности «Метафракс Кемикалс» на расстоянии более 1500 км от Украины в Пермском крае.

Замминистра отметил, что пока внимание мира приковано к событиям на Ближнем Востоке, почти по всей территории России раздаются воздушные тревоги.

Пока внимание мира приковано к событиям на Ближнем Востоке, почти незамеченным остается другое: воздушные тревоги почти постоянно раздаются по всей территории РФ, даже Москва уже двое суток находится под постоянной атакой украинских беспилотников. Столичная власть вынуждена это признавать. Канал мэра Москвы почти каждые 10 минут сообщает об «сбитии» или «перехвате» украинских БПЛА.

Вискуб напомнил, что согласно заявлениям российской стороны, только за последние двое суток в районе столицы РФ фиксировалось более 250 воздушных объектов, нацеленных на военную инфраструктуру, а из четырех московских аэропортов фактически работает только Внуково.

Война, которую Россия принесла на Украину, постепенно возвращается домой.

Он отметил эффективную работу украинских сил ПВО и напомнил, что с 2022 года Россия запустила по Украине до 50 000 беспилотников "Шахед". В то же время, эффективность украинского ПВО против них составляет 80-90%.

