Украина системно уничтожает военную инфраструктуру на территории России — Минобороны

Украина постепенно переносит войну на территорию России, а воздушные тревоги уже раздаются на всей территории РФ. На днях в районе Москвы фиксировалось более 250 воздушных объектов, нацеленных на военную инфраструктуру страны-агрессора.
Главные тезисы
- Украина системно атакует военную инфраструктуру России, перенося войну на территорию агрессора.
- Российская военная промышленность подвергается ударам украинских воздушных объектов.
Украина переносит войну на территорию РФ — Выскуб
Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Выскуб.
Он напомнил, что в последнее время был поражен ряд ключевых объектов российской военной промышленности и химической индустрии, обеспечивающих производство ракет, дронов и взрывчатых веществ.
В частности, Украина атаковала завод «Кремный Эл» в Брянске. Сейчас завод, где производились компоненты для ракет и беспилотников, считается не подлежащим ремонту.
В России всего два таких завода.
Он также отметил, что наиболее отдаленный удар нанесен по предприятию химической промышленности «Метафракс Кемикалс» на расстоянии более 1500 км от Украины в Пермском крае.
Замминистра отметил, что пока внимание мира приковано к событиям на Ближнем Востоке, почти по всей территории России раздаются воздушные тревоги.
Вискуб напомнил, что согласно заявлениям российской стороны, только за последние двое суток в районе столицы РФ фиксировалось более 250 воздушных объектов, нацеленных на военную инфраструктуру, а из четырех московских аэропортов фактически работает только Внуково.
Война, которую Россия принесла на Украину, постепенно возвращается домой.
Он отметил эффективную работу украинских сил ПВО и напомнил, что с 2022 года Россия запустила по Украине до 50 000 беспилотников "Шахед". В то же время, эффективность украинского ПВО против них составляет 80-90%.
