Україна системно нищить військову інфраструктуру на території Росії — Міноборони

Україна поступово переносить війну на територію Росії, а повітряні тривоги вже лунають по всій території РФ. Днями в районі Москви фіксувалося понад 250 повітряних об’єктів, які були націлені на військову інфраструктуру країни-агресора.

Україна переносить війну на територію РФ — Вискуб

Про це повідомив заступник міністра оборони Олексій Вискуб.

Україна поступово переносить війну на територію Росії, системно уражаючи військову інфраструктуру агресора. У відповідь Кремль, у своїй звичній манері, істерично та хаотично намагається бити по цивільних об'єктах в Україні.

Він нагадав, що останнім часом було уражено низку ключових об’єктів російської військової промисловості та хімічної індустрії, що забезпечують виробництво ракет, дронів і вибухових речовин.

Зокрема, Україна атакувала завод «Кремній Ел» у Брянську. Наразі завод, де вироблялися компоненти для ракет та безпілотників, вважається таким, що не підлягає ремонту.

У Росії лише два таких заводи.

Він також відзначив, що найбільш віддалений удар завдано по підприємству хімічної промисловості «Метафракс Кемікалс» на відстані понад 1 500 км від України в Пермському краї.

Заступник міністра зауважив, що поки увага світу прикута до подій на Близькому Сході, майже по всій території Росії лунають повітряні тривоги.

Поки увага світу прикута до подій на Близькому Сході, майже непоміченим лишається інше: повітряні тривоги майже постійно лунають по всій території РФ, навіть Москва вже дві доби перебуває під постійною атакою українських безпілотників. Столична влада змушена це визнавати. Канал мера Москви майже кожні 10 хвилин повідомляє про «збиття» або «перехоплення» українських БПЛА.

Вискуб нагадав, що згідно із заявами російської сторони, лише за останні дві доби в районі столиці РФ фіксувалося понад 250 повітряних об’єктів, націлених на військову інфраструктуру, а із чотирьох московських аеропортів фактично працює лише Внуково.

Війна, яку Росія принесла в Україну, поступово повертається додому.

Він відзначив ефективну роботу українських сил ППО та нагадав, що з 2022 року Росія запустила по Україні до 50 000 безпілотників «Шахед». Водночас ефективність української ППО проти них становить 80-90%.