Україна впроваджує дроново-штурмові підрозділи

Дроново-штурмові підрозділи поєднають повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.
Головні тези:
- Дроново-штурмові підрозділи поєднюють в собі повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему, розвиваючи новий підхід до ведення війни.
- Використання безпілотних систем дозволяє українським підрозділам знищувати російських окупантів та їх ресурси з високою ефективністю.
Україна впроваджує нову модель ведення війни
Тепер у Збройних силах України сила піхоти буде поєднуватися в єдиній системі з повітряними і наземними дронами. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України в Telegram.
Зокрема, як зазначають в Міноборони, такий підхід вже показав результат на півдні, оскільки там "з лютого було звільнено великий об’єм територій, саме завдяки застосуванню цих новітніх підрозділів".
На початку квітня стало відомо, що на Олександрівському напрямку Сили оборони звільнили 11 населених пунктів. Крім того, з початку контранступальних дій Сили оборони України відновили контроль над близько близько 470 кв км.
9 квітня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив, що уже чотири місяці поспіль українські підрозділи безпілотних систем знешкоджують більше особового складу російських окупантів, аніж вони рекрутують до своїх лав.
