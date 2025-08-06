Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое" — почему это важно

С сегодняшнего дня, 6 августа, возобновлено судоходное движение по морскому каналу устья "Быстрое", которое соединяет реку Дунай и Черное море.

Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое" на Дунае

Судоходство разрешено для судов с осадкой до 4,5 метра, с обязательной лоцманской проводкой и исключительно в светлое время суток.

Сообщается, что перед возобновлением движения по каналу устья "Быстрое" соответствующими службами, в том числе ВМС ВСУ, были проведены промеры и противоминное обследование в районе возле аварийного земснаряда "Ингульский".

По результатам работ определены возможность и условия восстановления судоходства. Также выполнен комплекс мер по проверке технического состояния канала и организации безопасного судоходства во взаимодействии с профильными службами и в соответствии с требованиями действующего законодательства. Поделиться

Устье Быстрое открылось для прохода судов после серии подрывов кораблей

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину устье "Быстре" закрывали из-за случаев подрыва судов на морских минах.

Впервые движение устьем было возобновлено в августе 2022 года. По нему следовали небольшие балкеры типа река-море, самый большой из них — Chelsea длиной 138 метров и водоизмещением 6135 тонн.

Затем водный коридор закрывали для проведения гидрографических работ, в частности для углубления дна, что позволило пропускать значительно большие суда.