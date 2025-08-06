Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое" — почему это важно

С сегодняшнего дня, 6 августа, возобновлено судоходное движение по морскому каналу устья "Быстрое", которое соединяет реку Дунай и Черное море.
Главные тезисы
- Возобновление судоходства через канал устья “Быстрое” укрепляет транспортные связи между рекой Дунай и Черным морем.
- Инициатива способствует развитию морского движения и увеличению объемов перевозимых через данный маршрут торговых грузов.
- Это свидетельствует о стремлении Украины обеспечить безопасность судоходства и открытие торговых путей.
Украина возобновила судоходство по каналу устья "Быстрое" на Дунае
Судоходство разрешено для судов с осадкой до 4,5 метра, с обязательной лоцманской проводкой и исключительно в светлое время суток.
Сообщается, что перед возобновлением движения по каналу устья "Быстрое" соответствующими службами, в том числе ВМС ВСУ, были проведены промеры и противоминное обследование в районе возле аварийного земснаряда "Ингульский".
Устье Быстрое открылось для прохода судов после серии подрывов кораблей
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину устье "Быстре" закрывали из-за случаев подрыва судов на морских минах.
Впервые движение устьем было возобновлено в августе 2022 года. По нему следовали небольшие балкеры типа река-море, самый большой из них — Chelsea длиной 138 метров и водоизмещением 6135 тонн.
Затем водный коридор закрывали для проведения гидрографических работ, в частности для углубления дна, что позволило пропускать значительно большие суда.
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