Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре" — чому це важливо
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре" — чому це важливо

АМПУ
Дунай

Від сьогодні, 6 серпня, відновлено судноплавний рух морським каналом гирла "Бистре", яке сполучає річку Дунай та Чорне море.

Головні тези:

  • Відновлення судноплавства каналом гирла "Бистре" дозволить зміцнити транспортні зв'язки між річкою Дунай та Чорним морем.
  • Ця ініціатива сприятиме розвитку морського руху та збільшенню обсягів торговельних вантажів, що перевозяться через цей маршрут.
  • Відновлення руху суден каналом гирла "Бистре" свідчить про зусилля України у забезпеченні безпеки судноплавства та відкриття торговельних шляхів.

Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре" на Дунаї

Судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби.

Повідомляється, що перед відновленням руху каналом гирла "Бистре" відповідними службами, у тому числі ВМС ЗСУ, були проведені проміри та протимінне обстеження в районі біля аварійного земснаряда "Інгульський".

За результатами робіт визначено можливість та умови відновлення судноплавства. Також виконано комплекс заходів із перевірки технічного стану каналу та організації безпечного судноплавства у взаємодії з профільними службами та відповідно до вимог чинного законодавства.

Гирло Бистре відкрилося для проходу суден після серії підривів кораблів

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гирло "Бистре" закривали через випадки підриву суден на морських мінах.

Вперше рух гирлом відновили у серпні 2022 року. По ньому слідували невеликі балкери типу річка-море, найбільший з них — Chelsea довжиною 138 метрів і водотоннажністю 6135 тон.

Потім водний коридор закривали для проведення гідрографічних робіт, зокрема для поглиблення дна, що дозволило б пропускати значно більші судна.

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