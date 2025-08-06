Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре" — чому це важливо

Від сьогодні, 6 серпня, відновлено судноплавний рух морським каналом гирла "Бистре", яке сполучає річку Дунай та Чорне море.
Головні тези:
- Відновлення судноплавства каналом гирла "Бистре" дозволить зміцнити транспортні зв'язки між річкою Дунай та Чорним морем.
- Ця ініціатива сприятиме розвитку морського руху та збільшенню обсягів торговельних вантажів, що перевозяться через цей маршрут.
- Відновлення руху суден каналом гирла "Бистре" свідчить про зусилля України у забезпеченні безпеки судноплавства та відкриття торговельних шляхів.
Україна відновила судноплавство каналом гирла "Бистре" на Дунаї
Судноплавство дозволено для суден з осадкою до 4,5 метра, з обов’язковим лоцманським проведенням та виключно у світлий час доби.
Повідомляється, що перед відновленням руху каналом гирла "Бистре" відповідними службами, у тому числі ВМС ЗСУ, були проведені проміри та протимінне обстеження в районі біля аварійного земснаряда "Інгульський".
Гирло Бистре відкрилося для проходу суден після серії підривів кораблів
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гирло "Бистре" закривали через випадки підриву суден на морських мінах.
Вперше рух гирлом відновили у серпні 2022 року. По ньому слідували невеликі балкери типу річка-море, найбільший з них — Chelsea довжиною 138 метрів і водотоннажністю 6135 тон.
Потім водний коридор закривали для проведення гідрографічних робіт, зокрема для поглиблення дна, що дозволило б пропускати значно більші судна.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-