Дунайська комісія виключила Росію з лав організації

1 березня країну-агресорку Росію вигнали з однієї з найстаріших міжнародних організацій світу.
Росії відмовили у членстві у Дунайській комісії
Сьогодні, 1 березня, Російську Федерацію виключили з Дунайської комісії . Міжнародна ізоляція держави-агресора продовжує зростати.
Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, Росія мала час до 29 лютого, щоб самостійно вийти з організації. Однак, Кулеба заявив, що Москві не вистачило сміливості зробити це.
Крім того, за даними Кулеби, вперше в історії Комісія наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в цій організації в березні 2022 року.
Я дякую Дунайській комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг прийняти це історичне рішення. Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів та вигнати Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах, — підсумував Кулеба.
Виключення Росії з міжнародних організацій
У 2023 році ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.
Також уперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.
До того ж РФ виключили з Ради Європи та Ради ООН з прав людини.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-