Дунайська комісія виключила Росію з лав організації
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Світ
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Дунайська комісія виключила Росію з лав організації

Дмитро Кулеба
Дунай

1 березня країну-агресорку Росію вигнали з однієї з найстаріших міжнародних організацій світу.

Росії відмовили у членстві у Дунайській комісії

Сьогодні, 1 березня, Російську Федерацію виключили з Дунайської комісії . Міжнародна ізоляція держави-агресора продовжує зростати.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дунайська комісія, одна з найстаріших у світі міжнародних організацій, на своїй 100-й ювілейній сесії у грудні минулого року, під час першого головування України, вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України

За його словами, Росія мала час до 29 лютого, щоб самостійно вийти з організації. Однак, Кулеба заявив, що Москві не вистачило сміливості зробити це.

Як наслідок, від сьогодні країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією за основоположною Белградською конвенцією, — сказав міністр.

Крім того, за даними Кулеби, вперше в історії Комісія наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в цій організації в березні 2022 року.

Я дякую Дунайській комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг прийняти це історичне рішення. Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів та вигнати Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах, — підсумував Кулеба.

Виключення Росії з міжнародних організацій

У 2023 році ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

Також уперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

До того ж РФ виключили з Ради Європи та Ради ООН з прав людини.

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