Дунайська комісія виключила Росію з лав організації

1 березня країну-агресорку Росію вигнали з однієї з найстаріших міжнародних організацій світу.

Росії відмовили у членстві у Дунайській комісії

Сьогодні, 1 березня, Російську Федерацію виключили з Дунайської комісії . Міжнародна ізоляція держави-агресора продовжує зростати.

Про це повідомляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Russia has been kicked out of the Danube Commission, effective today. The aggressor state's international isolation continues to grow.



The Danube Commission, one of the world’s oldest international organizations, decided at its 100th Jubilee session last December, during the… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2024

Дунайська комісія, одна з найстаріших у світі міжнародних організацій, на своїй 100-й ювілейній сесії у грудні минулого року, під час першого головування України, вирішила, що дії Росії несумісні з Белградською конвенцією. Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ України

За його словами, Росія мала час до 29 лютого, щоб самостійно вийти з організації. Однак, Кулеба заявив, що Москві не вистачило сміливості зробити це.

Як наслідок, від сьогодні країни-члени Комісії більше не будуть офіційно визнавати свої зобов'язання перед Росією за основоположною Белградською конвенцією, — сказав міністр. Поширити

Крім того, за даними Кулеби, вперше в історії Комісія наклала штраф на Росію за несплату внесків після позбавлення її повноважень в цій організації в березні 2022 року.

Я дякую Дунайській комісії, нашим дунайським партнерам і всім, хто допоміг прийняти це історичне рішення. Закликаю всі міжнародні організації наслідувати цей приклад, ізолювати російських дипломатів та вигнати Росію. Агресорам і терористам не місце на жодних авторитетних міжнародних форумах, — підсумував Кулеба.

Виключення Росії з міжнародних організацій

У 2023 році ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

Також уперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

До того ж РФ виключили з Ради Європи та Ради ООН з прав людини.