Дунайская комиссия исключила Россию из рядов организации

1 марта страну-агрессора Россию изгнали из одной из старейших международных организаций мира.

России отказали в членстве в Дунайской комиссии

Сегодня, 1 марта, Российскую Федерацию исключили из Дунайской комиссии . Международная изоляция государства-агрессора продолжает расти.

Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Russia has been kicked out of the Danube Commission, effective today. The aggressor state's international isolation continues to grow.



The Danube Commission, one of the world’s oldest international organizations, decided at its 100th Jubilee session last December, during the… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2024

Дунайская комиссия, одна из старейших в мире международных организаций, на своей 100-й юбилейной сессии в декабре прошлого года во время первого председательства Украины решила, что действия России несовместимы с Белградской конвенцией. Дмитрий Кулеба Министр иностранных дел Украины

По его словам, у России было время до 29 февраля, чтобы самостоятельно выйти из организации. Однако Кулеба заявил, что Москве не хватило смелости сделать это.

Как следствие, сегодня страны-члены Комиссии больше не будут официально признавать свои обязательства перед Россией по основополагающей Белградской конвенции, — сказал министр. Поделиться

Кроме того, по данным Кулебы, впервые в истории Комиссия наложила штраф в Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.

Я благодарю Дунайскую комиссию, наших дунайских партнеров и всех, кто помог принять это историческое решение. Призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и изгнать Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах, — подытожил Кулеба.

Исключение России из международных организаций

В 2023 году ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.

Также впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.

К тому же, РФ исключили из Совета Европы и Совета ООН по правам человека.