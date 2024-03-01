Дунайская комиссия исключила Россию из рядов организации

1 марта страну-агрессора Россию изгнали из одной из старейших международных организаций мира.
России отказали в членстве в Дунайской комиссии
Сегодня, 1 марта, Российскую Федерацию исключили из Дунайской комиссии . Международная изоляция государства-агрессора продолжает расти.
Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, у России было время до 29 февраля, чтобы самостоятельно выйти из организации. Однако Кулеба заявил, что Москве не хватило смелости сделать это.
Кроме того, по данным Кулебы, впервые в истории Комиссия наложила штраф в Россию за неуплату взносов после лишения ее полномочий в этой организации в марте 2022 года.
Я благодарю Дунайскую комиссию, наших дунайских партнеров и всех, кто помог принять это историческое решение. Призываю все международные организации последовать этому примеру, изолировать российских дипломатов и изгнать Россию. Агрессорам и террористам не место ни на каких авторитетных международных форумах, — подытожил Кулеба.
Исключение России из международных организаций
В 2023 году ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.
Также впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.
К тому же, РФ исключили из Совета Европы и Совета ООН по правам человека.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-