В Министерстве защиты окружающей среды отметили, что заблокировали участие представителей страны-агрессора России в составе одного из ведомств Бюро Водной конвенции ООН.
Главные тезисы
- Украина заблокировала участие России в Бюро Водной конвенции ООН на период с 2025 по 2027 годы из-за экологических преступлений РФ против Украины.
- Мероприятие отметило многочисленные нарушения норм экологической безопасности со стороны оккупационной армии РФ, включая загрязнение реки Сейм и подрыв Каховской ГЭС.
- Участие Украины в Бюро Водной конвенции на фоне блокирования России открывает новые возможности для активного участия в трансграничном сотрудничестве в сфере водных ресурсов.
- Украина призывает страны объединить усилия для привлечения России к ответственности за экологические преступления, включая водные ресурсы.
- Водная конвенция — международный договор, целью которого является охрана и использование трансграничных водотоков и международных озер в интересах справедливого и устойчивого развития.
Что известно о блокировании Украиной участия России в заседаниях Бюро Водной конвенции ООН
При этом в Министерстве отметили, что в период с 2025 по 2027 год в состав Бюро войдет представитель от Госводагентства Украины.
Отмечается, 10 заседание Бюро проходило 23-25 октября в Любляне на территории Словении.
В рамках конференции представители Украины проинформировали о нынешней экологической ситуации в стране.
В частности, внимание было уделено многочисленным случаям нарушений норм экологической безопасности со стороны оккупационной армии РФ с начала развязной преступной войны против Украины.
Среди прочего, страна-агрессор несет ответственность за загрязнение реки Сейм и подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области, следствием чего стала масштабная экологическая катастрофа.
Было проведено голосование, по результатам которого представитель Госводагентства вошла в состав Бюро Водной конвенции на период с 2025 по 2027 годы.
В то же время работа России в ведомстве была заблокирована.
Что известно о Водной конвенции
Конвенция об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер или Водная конвенция — международный договор и платформа, участники которой занимаются обеспечением использования водных ресурсов, проходящих через границы многих стран.
Украина присоединилась к Водной конвенции в год ее принятия — в 1992 году. В настоящее время к ней присоединились более 130 стран мира.
В октябре 2021 года Совещание Сторон избрало в состав Бюро представителей:
Эстонии;
Словении;
Казахстана;
Германии;
Венгрии;
Финляндии;
Сенегал;
Гани;
Азербайджана;
Франции;
Швейцарии;
русской Федерации.
Среди основных обязанностей Бюро выделяют принятие мер по развитию рабочего плана усилий, связанных с водной деятельностью, а также принятие инициатив по реализации положений конвенции.
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