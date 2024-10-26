В Министерстве защиты окружающей среды отметили, что заблокировали участие представителей страны-агрессора России в составе одного из ведомств Бюро Водной конвенции ООН.

Что известно о блокировании Украиной участия России в заседаниях Бюро Водной конвенции ООН

При этом в Министерстве отметили, что в период с 2025 по 2027 год в состав Бюро войдет представитель от Госводагентства Украины.

Отмечается, 10 заседание Бюро проходило 23-25 ​​октября в Любляне на территории Словении.

В рамках конференции представители Украины проинформировали о нынешней экологической ситуации в стране.

В частности, внимание было уделено многочисленным случаям нарушений норм экологической безопасности со стороны оккупационной армии РФ с начала развязной преступной войны против Украины.

Среди прочего, страна-агрессор несет ответственность за загрязнение реки Сейм и подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области, следствием чего стала масштабная экологическая катастрофа.

Делегаты призвали страны объединить усилия для справедливости и привлечения России к ответственности за экологические преступления, включая водные ресурсы, — подчеркивается в сообщении министерства. Поделиться

Было проведено голосование, по результатам которого представитель Госводагентства вошла в состав Бюро Водной конвенции на период с 2025 по 2027 годы.

В то же время работа России в ведомстве была заблокирована.

Это открывает для Украины новые возможности для активного участия в трансграничном сотрудничестве по сохранению, очистке и мониторингу водных ресурсов. И главное, мы будем продолжать работать над тем, чтобы Россия была справедливо наказана за совершенные преступления против окружающей среды, — отметила первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Елена Крамаренко. Поделиться

Что известно о Водной конвенции

Конвенция об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер или Водная конвенция — международный договор и платформа, участники которой занимаются обеспечением использования водных ресурсов, проходящих через границы многих стран.

Украина присоединилась к Водной конвенции в год ее принятия — в 1992 году. В настоящее время к ней присоединились более 130 стран мира.

В октябре 2021 года Совещание Сторон избрало в состав Бюро представителей:

Эстонии;

Словении;

Казахстана;

Германии;

Венгрии;

Финляндии;

Сенегал;

Гани;

Азербайджана;

Франции;

Швейцарии;

русской Федерации.

Среди основных обязанностей Бюро выделяют принятие мер по развитию рабочего плана усилий, связанных с водной деятельностью, а также принятие инициатив по реализации положений конвенции.