У Міндовкілля зазначили, що заблокували участь представників країни-агресорки Росії у складі одного з відомств Бюро Водної конвенції ООН.

Що відомо про блокування Україною участі Росії у засіданнях Бюро Водної конвенції ООН

При цьому у Міндовкілля зазначили, що наперіод з 2025 по 2027 рік до складу Бюро увійде представник від Держводагентства України.

Зазначається, 10 засідання Бюро проходило ротягом 23-25 жовтня в Любляні на території Словенії.

У рамках конференції представники України поінформували про нинішню екологічну ситуацію у країні.

Зокрема, увагу було приділено численним випадкам порушень норм екологічної безпеки з боку окупаційної армії РФ від початку розв’язаної злочинної війни проти України.

Серед іншого, країна-агресорка несе відповідальність за забруднення річки Сейм та підрив Каховської ГЕС на Херсонщині, наслідком чого стала масштабна екологічна катастрофа.

Делегати закликали країни об’єднати зусилля задля справедливості та притягнення Росії до відповідальності за екологічні злочини, включно з тими, що стосуються водних ресурсів, — підкреслюється у повідомленні Міндовкілля. Поширити

Було проведено голосування, за результатами якого представниця Держводагентства увійшла до складу Бюро Водної конвенції на період від 2025 по 2027 роки.

У той же час роботу Росії у відомстві було заблоковано.

Це відкриває для України нові можливості для активної участі у транскордонній співпраці в напрямку збереження, очищення та моніторингу водних ресурсів. І головне, ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб Росія була справедливо покарана за вчинені злочини проти довкілля, — наголосила перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олена Крамаренко. Поширити

Що відомо про Водну конвенцію

Конвенція про охорону та використання транскордонних водотоків і міжнародних озер, або Водна конвенція — міжнародний договір та платформа, учасники якої займаються забезпеченням використання водних ресурсів, які проходять через кордони багатьох країн.

Україна приєдналася до Водної конвенції у рік її прийняття — 1992-го. Наразі до неї долучилися понад 130 країн світу.

У жовтні 2021 року Нарада Сторін обрала до складу Бюро представників:

Естонії;

Словенії;

Казахстану;

Німеччини;

Угорщини;

Фінляндії;

Сенегалу;

Гани;

Азербайджану;

Франції;

Швейцарії;

Російської Федерації.

Серед основних обов’язків Бюро виділяють вжиття заходів для розвитку робочого плану зусиль, пов’язаних із водною діяльністю, а також вжиття ініціатив щодо реалізації положень конвенції.