Украина заочно приговорила гауляйтера "ЛНР" Пасечника к 12 годам заключения

Вождя оккупационной администрации РФ на временно захваченной территории Луганской области Леонида Пасечника заочно приговорили к 12 годам тюрьмы.
Главные тезисы
- Суд признал главаря оккупационной администрации Луганской народной республики виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины, что привело к назначению 12 лет лишения свободы.
- Пасечника лишили права занимать организационно-распорядительные должности на срок 13 лет, а его имущество было конфисковано согласно приговору.
- Судебное разбирательство проходило in absentia, что означает отсутствие обвиняемого на процессе и исчисление срока заключения с момента задержания.
Гауляйтера "ЛНР" Пасечника приговорили к 12 годам тюрьмы
По материалам дела, накануне 24 февраля 2022 года Пасечник подписал так называемый "договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между террористической организацией "ЛНР" и Москвой.
В дальнейшем Кремль использовал такие решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.
Впоследствии Пасечник организовывал псевдореферендум о "присоединении" временно оккупированной части территории Луганской области к стране-агрессору.
Приговор суда
Как сообщили в СБУ, судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).
По совокупности совершенных преступлений суд назначил Пасечнику 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Также преступник лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях независимо от формы собственности сроком на 13 лет.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Пасечника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Отмечается, что из-за составления назначенных наказаний злоумышленник получил приговор, предусматривающий больший срок заключения, чем предусмотрено в санкциях статей за инкриминируемые преступления.
Срок отбывания наказания исчисляется с даты фактического задержания фигуранта.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-