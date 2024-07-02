Украина заочно приговорила гауляйтера "ЛНР" Пасечника к 12 годам заключения
Категория
Украина
Дата публикации

Украина заочно приговорила гауляйтера "ЛНР" Пасечника к 12 годам заключения

СБУ
Украина заочно приговорила гауляйтера "ЛНР" Пасечника к 12 годам заключения
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Вождя оккупационной администрации РФ на временно захваченной территории Луганской области Леонида Пасечника заочно приговорили к 12 годам тюрьмы.

Главные тезисы

 

 

  • Суд признал главаря оккупационной администрации Луганской народной республики виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины, что привело к назначению 12 лет лишения свободы.
  • Пасечника лишили права занимать организационно-распорядительные должности на срок 13 лет, а его имущество было конфисковано согласно приговору.
  • Судебное разбирательство проходило in absentia, что означает отсутствие обвиняемого на процессе и исчисление срока заключения с момента задержания.

Гауляйтера "ЛНР" Пасечника приговорили к 12 годам тюрьмы

По материалам дела, накануне 24 февраля 2022 года Пасечник подписал так называемый "договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между террористической организацией "ЛНР" и Москвой.

В дальнейшем Кремль использовал такие решения как формальный повод для начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Впоследствии Пасечник организовывал псевдореферендум о "присоединении" временно оккупированной части территории Луганской области к стране-агрессору.

По итогам фейкового плебисцита он подписал с диктатором Владимиром Путиным "соглашение о вхождении региона" в состав РФ. А уже после этого гауляйтер "ЛНР" организовал участие временно захваченных общин в российских "выборах в законодательные органы власти".

Приговор суда

Как сообщили в СБУ, судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).

По совокупности совершенных преступлений суд назначил Пасечнику 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Также преступник лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, учреждениях, предприятиях и организациях независимо от формы собственности сроком на 13 лет.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Пасечника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

  • ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Отмечается, что из-за составления назначенных наказаний злоумышленник получил приговор, предусматривающий больший срок заключения, чем предусмотрено в санкциях статей за инкриминируемые преступления.

Срок отбывания наказания исчисляется с даты фактического задержания фигуранта.

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