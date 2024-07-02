Україна заочно засудила гауляйтера "ЛНР" Пасічника до 12 років увʼязнення

Ватажка окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій території Луганської області Леоніда Пасічника заочно засудили до 12 років тюрми.
Головні тези:
- Ватажка окупаційної адміністрації РФ на Луганщині засудили за підписання “договору” з Москвою та організацію псевдореферендуму щодо “приєднання” до РФ.
- Вирок суду передбачає позбавлення волі на 12 років з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади протягом 13 років.
- Суд визнав Пасічника винним за посягання на територіальну цілісність України та колабораційну діяльність, виходячи з доказів, зібраних СБУ.
Гауляйтера "ЛНР" Пасічника засудили до 12 років вʼязниці
За матеріалами справи, напередодні 24 лютого 2022 року Пасічник підписав так званий "договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між терористичною організацією "ЛНР" та Москвою.
Надалі Кремль використав такі рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення на територію України.
Згодом Пасічник організовував псевдореферендум щодо "приєднання" тимчасово окупованої частини території Луганської області до країни-агресора.
Вирок суду
Як повідомили у СБУ, судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).
За сукупністю вчинених злочинів суд призначив Пасічнику 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.
Також злочинця позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності строком на 13 років.
На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав Пасічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинена за попередньою змовою групою осіб);
ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Зазначається, що через складання призначених покарань зловмисник отримав вирок, який передбачає більший термін ув’язнення, ніж передбачено у санкціях статей за інкриміновані злочини.
Строк відбування покарання обчислюватиметься з дати фактичного затримання фігуранта.
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