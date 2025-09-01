Украина запустила ИИ-ассистента в Дії — почему это важно
Категория
Технологии
Дата публикации

Украина запустила ИИ-ассистента в Дії — почему это важно

Михаил Федоров
Дія
Читати українською

Украина стала первой страной мира, официально внедрившей искусственный интеллект для предоставления государственных услуг. На портале "Дія" заработал AI-ассистент "Дія.АІ", который может помочь гражданам получить услуги в формате чата.

Главные тезисы

  • Украина стала первой страной в мире, где был введен искусственный интеллект для предоставления государственных услуг.
  • AI-ассистент Дія.АІ предоставляет госуслуги прямо в чате, значительно упрощая процесс получения информации для граждан.

Украина стала первой страной мира, предоставляющей госуслуги с помощью ИИ

Об этом сообщили министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Федоров подчеркнул, что к 2030 году Украина стремится войти в топ-3 страны мира по внедрению искусственного интеллекта в публичный сектор.

Сегодня запустили Дія.АІ на портале Дія. Это первый в мире государственный AI-агент, не просто отвечающий на вопросы, а предоставляющий услуги прямо в чате.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Украины

Теперь пользователи могут в несколько кликов получить справку о доходах, а в ближайшее время Действие.АИ будет предоставлять еще пять новых услуг.

Также ассистент консультирует относительно уже доступных сервисов ("Как открыть ФЛП?", "Что такое пакет малыша?"), а также подбирает нужные решения под конкретную жизненную ситуацию — например, советует программу есть Восстановление для тех, чье жилье повреждено.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ознакомился с новым инструментом во время встречи с командой Действия.

Состоялась презентация ИИ-помощника Дія.АІ на портале Дія. Это один из первых в мире ИИ ассистентов, который может быстро найти нужную услугу, проверить сведения из реестров или заказать справку о доходах.

Кроме запуска Дія.АІ, команда презентовала новые решения: электронный суд, тестирование покрытия 5G, расширение социальных и ветеранских услуг, поддержку украинских производителей в сфере defense tech, а также увеличение количества школ, начинающих учебный год с учебным модулем "Мрія".

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает масштабировать электронные услуги и делает жизнь граждан более удобной, несмотря на все вызовы войны.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
"Это катастрофа". ИИ самовольно уничтожил базу данных крупного инвестора
ИИ все чаще принимает решение самовольно
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Кабмин одобрил запуск мультисчетной "Дія.Карти" — что это означает
Михаил Федоров
Кабмин одобрил запуск мультисчетной "Дія.Карти" — что это означает
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ИИ будет руководить государством. Первая страна в мире готовится к смелому эксперименту
Албания попытается жить под руководством ИИ?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?