Украина запустила ИИ-ассистента в Дії — почему это важно

Украина стала первой страной мира, официально внедрившей искусственный интеллект для предоставления государственных услуг. На портале "Дія" заработал AI-ассистент "Дія.АІ", который может помочь гражданам получить услуги в формате чата.
Главные тезисы
- Украина стала первой страной в мире, где был введен искусственный интеллект для предоставления государственных услуг.
- AI-ассистент Дія.АІ предоставляет госуслуги прямо в чате, значительно упрощая процесс получения информации для граждан.
Украина стала первой страной мира, предоставляющей госуслуги с помощью ИИ
Об этом сообщили министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Федоров подчеркнул, что к 2030 году Украина стремится войти в топ-3 страны мира по внедрению искусственного интеллекта в публичный сектор.
Теперь пользователи могут в несколько кликов получить справку о доходах, а в ближайшее время Действие.АИ будет предоставлять еще пять новых услуг.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ознакомился с новым инструментом во время встречи с командой Действия.
Кроме запуска Дія.АІ, команда презентовала новые решения: электронный суд, тестирование покрытия 5G, расширение социальных и ветеранских услуг, поддержку украинских производителей в сфере defense tech, а также увеличение количества школ, начинающих учебный год с учебным модулем "Мрія".
Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает масштабировать электронные услуги и делает жизнь граждан более удобной, несмотря на все вызовы войны.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-