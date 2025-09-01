Украина запустила ИИ-ассистента в Дії — почему это важно

Украина стала первой страной мира, официально внедрившей искусственный интеллект для предоставления государственных услуг. На портале "Дія" заработал AI-ассистент "Дія.АІ", который может помочь гражданам получить услуги в формате чата.

Украина стала первой страной мира, предоставляющей госуслуги с помощью ИИ

Об этом сообщили министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Федоров подчеркнул, что к 2030 году Украина стремится войти в топ-3 страны мира по внедрению искусственного интеллекта в публичный сектор.

Сегодня запустили Дія.АІ на портале Дія. Это первый в мире государственный AI-агент, не просто отвечающий на вопросы, а предоставляющий услуги прямо в чате. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации Украины

Теперь пользователи могут в несколько кликов получить справку о доходах, а в ближайшее время Действие.АИ будет предоставлять еще пять новых услуг.

Также ассистент консультирует относительно уже доступных сервисов ("Как открыть ФЛП?", "Что такое пакет малыша?"), а также подбирает нужные решения под конкретную жизненную ситуацию — например, советует программу есть Восстановление для тех, чье жилье повреждено. Поделиться

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ознакомился с новым инструментом во время встречи с командой Действия.

Состоялась презентация ИИ-помощника Дія.АІ на портале Дія. Это один из первых в мире ИИ ассистентов, который может быстро найти нужную услугу, проверить сведения из реестров или заказать справку о доходах. Поделиться

Кроме запуска Дія.АІ, команда презентовала новые решения: электронный суд, тестирование покрытия 5G, расширение социальных и ветеранских услуг, поддержку украинских производителей в сфере defense tech, а также увеличение количества школ, начинающих учебный год с учебным модулем "Мрія".