Україна запустила ШІ-асистента у Дії — чому це важливо

Україна стала першою країною світу, яка офіційно запровадила штучний інтелект для надання державних послуг. На порталі Дія запрацював AI-асистент Дія.АІ, який може допомогти громадянам отримати послуги у форматі чату.

Україна стала першою країною світу, що надає держпослуги за допомогою ШІ

Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров підкреслив, що до 2030 року Україна прагне увійти до топ-3 країн світу за впровадженням штучного інтелекту в публічний сектор.

Сьогодні запустили Дія.АІ на порталі Дія. Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації України

Наразі користувачі можуть у кілька кліків отримати довідку про доходи, а найближчим часом Дія.АІ надаватиме ще п’ять нових послуг.

Також асистент консультує щодо вже доступних сервісів ("Як відкрити ФОП?", "Що таке Пакунок малюка?"), а також добирає потрібні рішення під конкретну життєву ситуацію — наприклад, радить програму єВідновлення для тих, чиє житло пошкоджене.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ознайомився з новим інструментом під час зустрічі з командою Дії.

Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ на порталі Дія. Це один із перших у світі ШІ-асистентів, який може швидко знайти потрібну послугу, перевірити відомості з реєстрів чи замовити довідку про доходи.

Окрім запуску Дія.АІ, команда презентувала нові рішення: електронний суд, тестування покриття 5G, розширення соціальних і ветеранських послуг, підтримку українських виробників у сфері defense tech, а також збільшення кількості шкіл, що починають навчальний рік із навчальним модулем "Мрія".