Україна запустила ШІ-асистента у Дії — чому це важливо

Україна стала першою країною світу, яка офіційно запровадила штучний інтелект для надання державних послуг. На порталі Дія запрацював AI-асистент Дія.АІ, який може допомогти громадянам отримати послуги у форматі чату.
Головні тези:
- Україна стала першою країною, де запровадили штучний інтелект для надання державних послуг.
- АІ — перший у світі державний AI-агент, який надає послуги прямо у чаті, що значно спрощує процес отримання інформації та послуг для громадян/
Україна стала першою країною світу, що надає держпослуги за допомогою ШІ
Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Федоров підкреслив, що до 2030 року Україна прагне увійти до топ-3 країн світу за впровадженням штучного інтелекту в публічний сектор.
Наразі користувачі можуть у кілька кліків отримати довідку про доходи, а найближчим часом Дія.АІ надаватиме ще п’ять нових послуг.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ознайомився з новим інструментом під час зустрічі з командою Дії.
Окрім запуску Дія.АІ, команда презентувала нові рішення: електронний суд, тестування покриття 5G, розширення соціальних і ветеранських послуг, підтримку українських виробників у сфері defense tech, а також збільшення кількості шкіл, що починають навчальний рік із навчальним модулем "Мрія".
Зеленський наголосив, що Україна продовжує масштабувати електронні послуги та робить життя громадян зручнішим, попри всі виклики війни.
