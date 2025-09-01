Україна запустила ШІ-асистента у Дії — чому це важливо
Технології
Україна запустила ШІ-асистента у Дії — чому це важливо

Михайло Федоров
Дія

Україна стала першою країною світу, яка офіційно запровадила штучний інтелект для надання державних послуг. На порталі Дія запрацював AI-асистент Дія.АІ, який може допомогти громадянам отримати послуги у форматі чату.

Головні тези:

  • Україна стала першою країною, де запровадили штучний інтелект для надання державних послуг.
  • АІ — перший у світі державний AI-агент, який надає послуги прямо у чаті, що значно спрощує процес отримання інформації та послуг для громадян/

Україна стала першою країною світу, що надає держпослуги за допомогою ШІ

Про це повідомили міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров підкреслив, що до 2030 року Україна прагне увійти до топ-3 країн світу за впровадженням штучного інтелекту в публічний сектор.

Сьогодні запустили Дія.АІ на порталі Дія. Це перший у світі державний AI-агент, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги просто в чаті.

Михайло Федоров

Михайло Федоров

Міністр цифрової трансформації України

Наразі користувачі можуть у кілька кліків отримати довідку про доходи, а найближчим часом Дія.АІ надаватиме ще п’ять нових послуг.

Також асистент консультує щодо вже доступних сервісів ("Як відкрити ФОП?", "Що таке Пакунок малюка?"), а також добирає потрібні рішення під конкретну життєву ситуацію — наприклад, радить програму єВідновлення для тих, чиє житло пошкоджене.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ознайомився з новим інструментом під час зустрічі з командою Дії.

Відбулася презентація ШІ-помічника Дія.АІ на порталі Дія. Це один із перших у світі ШІ-асистентів, який може швидко знайти потрібну послугу, перевірити відомості з реєстрів чи замовити довідку про доходи.

Окрім запуску Дія.АІ, команда презентувала нові рішення: електронний суд, тестування покриття 5G, розширення соціальних і ветеранських послуг, підтримку українських виробників у сфері defense tech, а також збільшення кількості шкіл, що починають навчальний рік із навчальним модулем "Мрія".

Зеленський наголосив, що Україна продовжує масштабувати електронні послуги та робить життя громадян зручнішим, попри всі виклики війни.

