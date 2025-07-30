Кабмін ухвалив запуск мультирахункової Дія.Картки — що це означає
Категорія
Технології
Дата публікації

Кабмін ухвалив запуск мультирахункової Дія.Картки — що це означає

Михайло Федоров
Дія

Уряд ухвалив постанову, яка відкриває можливість запуску мультирахункової Дія.Картки. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Головні тези:

  • Мультирахункова Дія.Картка дозволить отримувати різні види допомоги на одній картці, спрощуючи процес отримання виплат.
  • Користувачам буде зручно отримувати державні програми допомоги, фінансову підтримку від міжнародних організацій, пенсії та соціальні виплати через централізовану Дія.Картку.
  • Процес відкриття і використання Дія.Картки буде максимально простим і доступним для користувачів через застосунок Дія.

Кабмін ухвалив запуск мультирахункової Дія.Картки

Основна зміна полягає в тому, що тепер не потрібно буде відкривати окрему картку для різних видів допомоги. Користувач матиме кілька рахунків на одній Дія.Картці, що дозволить отримувати всі виплати централізовано.

На Дія.Картку можна буде зараховувати:

  • державні програми допомоги в "Дії" (єКнига, Пакунок школяра, єМалятко та інші)

  • фінансову підтримку від міжнародних організацій;

  • виплати за військові облігації;

  • пенсії та соціальні виплати.

Відкрити Дія.Картку можна буде у кілька кліків у застосунку "Дія" вже найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно стало відом, що штучний інтелект в "Дії" обробляє вже більше ніж половину питань щодо підтримки.

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