Кабмін ухвалив запуск мультирахункової Дія.Картки — що це означає

Уряд ухвалив постанову, яка відкриває можливість запуску мультирахункової Дія.Картки. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Головні тези:
- Мультирахункова Дія.Картка дозволить отримувати різні види допомоги на одній картці, спрощуючи процес отримання виплат.
- Користувачам буде зручно отримувати державні програми допомоги, фінансову підтримку від міжнародних організацій, пенсії та соціальні виплати через централізовану Дія.Картку.
- Процес відкриття і використання Дія.Картки буде максимально простим і доступним для користувачів через застосунок Дія.
Кабмін ухвалив запуск мультирахункової Дія.Картки
Основна зміна полягає в тому, що тепер не потрібно буде відкривати окрему картку для різних видів допомоги. Користувач матиме кілька рахунків на одній Дія.Картці, що дозволить отримувати всі виплати централізовано.
На Дія.Картку можна буде зараховувати:
державні програми допомоги в "Дії" (єКнига, Пакунок школяра, єМалятко та інші)
фінансову підтримку від міжнародних організацій;
виплати за військові облігації;
пенсії та соціальні виплати.
Відкрити Дія.Картку можна буде у кілька кліків у застосунку "Дія" вже найближчим часом.
Нагадаємо, нещодавно стало відом, що штучний інтелект в "Дії" обробляє вже більше ніж половину питань щодо підтримки.
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