Кабмін ухвалив запуск мультирахункової Дія.Картки — що це означає

Уряд ухвалив постанову, яка відкриває можливість запуску мультирахункової Дія.Картки. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кабмін ухвалив запуск мультирахункової Дія.Картки

Основна зміна полягає в тому, що тепер не потрібно буде відкривати окрему картку для різних видів допомоги. Користувач матиме кілька рахунків на одній Дія.Картці, що дозволить отримувати всі виплати централізовано.

На Дія.Картку можна буде зараховувати:

державні програми допомоги в "Дії" (єКнига, Пакунок школяра, єМалятко та інші)

фінансову підтримку від міжнародних організацій;

виплати за військові облігації;

пенсії та соціальні виплати.

Відкрити Дія.Картку можна буде у кілька кліків у застосунку "Дія" вже найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно стало відом, що штучний інтелект в "Дії" обробляє вже більше ніж половину питань щодо підтримки.